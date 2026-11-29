گروه استان‌ها ـ هم‌زمان با هفته افراد دارای معلولیت (۷ تا ۱۲ آذرماه) و در آستانه روز جهانی افراد دارای معلولیت، رامین فرجی، توانخواه و فعال رسانه‌ای و سیاسی، در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرگزاری تابناک کردستان، با تأکید بر ضرورت تغییر نگاه مدیریتی به جامعه افراد دارای معلولیت، خواستار ورود جدی استاندار کردستان به مطالبات این قشر و تبدیل وعده‌ها و شعارهای مناسبتی به تصمیم‌ها و اقدامات اجرایی شد.

«رامین فرجی» در گفت‌وگو با خبرنگار تابناک در استان کردستان ، با خطاب قرار دادن آرش زره‌تن لهونی، استاندار کردستان، اظهار کرد: جامعه افراد دارای معلولیت دیگر یک جمعیت خاموش و نادیده‌گرفته‌شده نیست و نمی‌توان حقوق و مطالبات این جامعه را به چند مناسبت و پیام تبریک محدود کرد.

وی افزود: به‌عنوان فردی دارای معلولیت و فعال رسانه‌ای و سیاسی، صریح و محترمانه از استاندار کردستان درخواست می‌کنم موضوع معلولان استان را از دایره شعارها خارج کرده و در متن برنامه‌ها، دستورها و اقدامات اجرایی مدیریت استان قرار دهد.

مناسب‌سازی؛ حق زندگی مستقل، نه مطالبه‌ای تشریفاتی

فرجی با اشاره به نخستین مطالبه جامعه معلولان، یعنی مناسب‌سازی محیط شهری و اداری، تصریح کرد: مناسب‌سازی برای فرد دارای معلولیت همانند نفس کشیدن برای بدن است. وقتی یک فرد دارای معلولیت نمی‌تواند به‌راحتی وارد یک اداره، مرکز درمانی، فضای عمومی یا حتی از یک پیاده‌رو عبور کند، عملاً بخشی از حقوق شهروندی او نادیده گرفته شده است.

وی ادامه داد: دسترسی به معابر، ادارات، مراکز درمانی، اماکن عمومی و حمل‌ونقل مناسب نباید به سلیقه مدیران یا اجرای چند پروژه محدود شود؛ این موضوع باید در شهرها و روستاهای کردستان به یک الزام جدی و قابل نظارت تبدیل شود.

اشتغال و معیشت؛ معلولیت نباید به معنای بیکاری باشد

این فعال رسانه‌ای و سیاسی، اشتغال و معیشت را از دیگر مطالبات اساسی افراد دارای معلولیت دانست و گفت: معلولیت نباید به معنای بیکاری، فقر و وابستگی اقتصادی باشد. افراد دارای معلولیت نیز توانایی، تخصص، تجربه و ظرفیت خدمت دارند و انتظارشان این است که فرصت‌های شغلی بر اساس شایستگی و بدون تبعیض در اختیار آنان قرار گیرد.

فرجی تأکید کرد: اجرای سهمیه قانونی استخدام، حمایت از کارآفرینی، فراهم کردن بستر فعالیت اقتصادی و ایجاد فرصت‌های شغلی پایدار باید در دستور کار دستگاه‌های اجرایی قرار بگیرد. نمی‌توان از توانمندسازی معلولان سخن گفت، اما در عمل فرصت حضور اقتصادی را از آنان دریغ کرد.

معلولان فقط برای حضور در جلسات دعوت نشوند؛ باید تصمیم‌گیر باشند

وی با بیان اینکه مشارکت واقعی افراد دارای معلولیت نباید به حضور نمادین در جلسات محدود شود، اظهار کرد: یکی از مطالبات جدی ما حضور افراد دارای معلولیت در ساختارهای مدیریتی و تصمیم‌گیری استان است.

فرجی افزود: چرا افراد دارای معلولیت صرفاً باید در جلسات دعوت شوند، مشکلات خود را بیان کنند و در نهایت منتظر تصمیم دیگران بمانند؟ ما معتقدیم افراد توانمند این جامعه باید فرصت مدیریت، مسئولیت اجرایی و نقش‌آفرینی در جایگاه تصمیم‌گیری را داشته باشند.

وی خاطرنشان کرد: معلولان نباید فقط موضوع تصمیم دیگران باشند؛ باید خودشان نیز در جایگاه تصمیم‌گیر قرار بگیرند. اعتماد به توانایی افراد دارای معلولیت، بخشی از تحقق عدالت اجتماعی است.

آسیب‌های اجتماعی و خانواده‌ها؛ حمایت‌ها نباید مقطعی باشد

این توانخواه همچنین با اشاره به ضرورت توجه به آسیب‌های اجتماعی جامعه معلولان گفت: فقر، انزوای اجتماعی، مشکلات روحی و روانی، محدودیت فرصت‌های اجتماعی و فشارهای اقتصادی خانواده‌های دارای افراد معلول، مسائلی نیستند که با چند برنامه مناسبتی حل شوند.

وی افزود: حمایت از این خانواده‌ها نیازمند برنامه‌ریزی مستمر، شناسایی مشکلات، تأمین منابع و همکاری هماهنگ دستگاه‌های مسئول است. مدیریت استان باید برای این موضوع راهکار مشخص و قابل ارزیابی داشته باشد.

از ماجرای نارین و آیرین تا ضرورت نگاه انسانی به جامعه معلولان

فرجی در بخش دیگری از این گفت‌وگو با اشاره به ماجرای نارین و آیرین، دو دختر سنندجی که موضوع آزار و اذیت آنان افکار عمومی استان را متأثر کرد، گفت: آن اتفاق نشان داد که توجه انسانی و مسئولانه مدیریت استان تا چه اندازه می‌تواند در همراهی با شهروندان اثرگذار باشد.

وی ادامه داد: توجه استاندار کردستان به وضعیت این دو دختر و فراهم شدن شرایط بازگشت آنان به آغوش جامعه، با استقبال مردم همراه شد.

جامعه افراد دارای معلولیت نیز انتظار دارد همین نگاه انسانی و مسئولانه درباره مطالبات آنان وجود داشته باشد؛ البته این نگاه باید فراتر از همدلی و حمایت کلامی باشد و در قالب تصمیم‌های عملی، پیگیری مستمر و سپردن مسئولیت به افراد توانمند این جامعه نمود پیدا کند.

پیشنهاد تشکیل کارگروه دائمی معلولان در استانداری کردستان

این فعال رسانه‌ای و سیاسی در ادامه، پیشنهاد تشکیل کارگروهی ویژه و دائمی در استانداری کردستان را مطرح کرد و گفت: از استاندار محترم درخواست داریم با صدور دستور مستقیم، کارگروهی با حضور نمایندگان واقعی و منتخب افراد دارای معلولیت تشکیل شود تا مطالبات این جامعه به‌صورت منظم و کارشناسی پیگیری شود.

فرجی تصریح کرد: این کارگروه نباید صرفاً عنوانی تشریفاتی داشته باشد؛ بلکه باید برای هر مطالبه، برنامه مشخص، اعتبار مورد نیاز، زمان‌بندی اجرا، دستگاه مسئول و سازوکار نظارتی تعریف شود تا بتوان در پایان هر دوره، عملکرد دستگاه‌ها را ارزیابی کرد.

آقای استاندار؛ معلولان کردستان اعتماد می‌خواهند، نه ترحم

وی در پایان با تأکید بر اینکه جامعه افراد دارای معلولیت خواهان برخورداری از حقوق برابر شهروندی است، خطاب به استاندار کردستان گفت: آقای استاندار! ما ترحم نمی‌خواهیم؛ اعتماد، فرصت برابر و حق شهروندی می‌خواهیم. انتظار داریم معلولان کردستان در حاشیه تصمیم‌ها باقی نمانند و سهم واقعی خود را در مدیریت، توسعه و آینده استان داشته باشند.

فرجی خاطرنشان کرد: امیدواریم هفته افراد دارای معلولیت امسال صرفاً به برگزاری چند مراسم، انتشار پیام تبریک و بیان وعده‌ها ختم نشود و آغاز فصل تازه‌ای در نگاه و عملکرد مدیریت استان باشد؛ فصلی که در آن مناسب‌سازی، اشتغال، مشارکت مدیریتی و حمایت اجتماعی از معلولان با دستور اجرایی، اعتبار مشخص و نظارت مستمر دنبال شود.

مطالبه ما روشن است؛ معلولان کردستان را از حاشیه شعارها به متن تصمیم‌ها و مدیریت استان بیاورید.