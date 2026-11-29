گروه استان‌ها - یک هکتار از اراضی ملی تخریب‌شده در نزدیکی روستای نساره شهرستان دیواندره، با مشارکت اهالی، دهیار و اعضای شورای روستا و از طریق بذرکاری گونه‌های مرتعی بومی، در مسیر احیا و بازگشت به وضعیت طبیعی قرار گرفت.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان ک ردستان، یک هکتار از اراضی ملی تخریب‌شده در مجاورت روستای نساره شهرستان دیواندره، با مشارکت مردم محلی و اجرای عملیات بذرکاری گونه‌های مرتعی بومی احیا شد.

«مسلم مرادی» ، رئیس اداره منابع طبیعی و آبخیزداری شهرستان دیواندره، با اعلام این خبر اظهار کرد: این عملیات با هدف جلوگیری از تصرف، توقف روند تخریب و بازگرداندن عرصه به وضعیت قانونی و طبیعی آن انجام شده است.

وی افزود: در این طرح، اهالی روستا، دهیار و اعضای شورای روستا با کاشت بذر گونه‌های مرتعی بومی مشارکت کردند تا زمینه احیای پوشش گیاهی و بازسازی ظرفیت طبیعی این زمین فراهم شود.

مرادی با تأکید بر اهمیت حفاظت از انفال و حقوق عمومی تصریح کرد: اجرای این طرح علاوه بر تقویت پوشش گیاهی و افزایش ظرفیت مراتع برای چرای دام، در جلوگیری از تصرف‌های غیرقانونی و تخریب مجدد اراضی ملی نیز مؤثر خواهد بود.

مشارکت جوامع محلی در حفاظت از منابع طبیعی، یکی از عوامل مهم موفقیت طرح‌های احیایی و صیانتی به شمار می‌رود؛ اقدامی که در صورت تداوم و نظارت مؤثر می‌تواند از بازگشت عرصه‌های احیاشده به چرخه تخریب و تصرف جلوگیری کند.