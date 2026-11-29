گروه استان‌ها - نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با بازدید از مجموعه ورزشی زنده‌یاد اقبال لطف‌الله نسبی در سنندج، ضمن آشنایی با ظرفیت‌ها و امکانات این مجموعه، بر حمایت از استعدادهای جوان، تقویت زیرساخت‌های تنیس روی میز و فراهم‌سازی زمینه میزبانی مسابقات ملی در استان تأکید کرد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، حجت‌الاسلام والمسلمین «عبدالرضا پورذهبی» ، نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، به همراه فرزاد خاکی، مدیرکل ورزش و جوانان استان و جمعی از مسئولان این اداره کل، از مجموعه ورزشی خانه تنیس روی میز زنده‌یاد اقبال لطف‌الله نسبی در شهرک بهاران سنندج بازدید کرد.

در جریان این بازدید، جمیل لطف‌الله نسبی، سرمربی تیم ملی تنیس روی میز کشور و رئیس هیأت تنیس روی میز استان کردستان، گزارشی از ظرفیت‌ها، امکانات، زیرساخت‌ها و روند فعالیت این مجموعه ارائه کرد و به تشریح وضعیت تنیس روی میز در استان پرداخت.

در این بازدید، ظرفیت‌های قابل توجه کردستان در رشته تنیس روی میز و استعدادهای مستعد این استان مورد توجه قرار گرفت و بر ضرورت بهره‌گیری از این توانمندی‌ها برای ارتقای جایگاه ورزش کردستان در سطح ملی تأکید شد.

همچنین توسعه و تقویت زیرساخت‌های ورزشی، حمایت بیشتر از ورزشکاران جوان و فراهم‌کردن امکانات لازم برای شناسایی و پرورش استعدادهای جدید از جمله موضوعات مطرح‌شده در این بازدید بود.

فراهم‌سازی شرایط مناسب برای میزبانی مسابقات و رویدادهای کشوری تنیس روی میز نیز از دیگر محورهای مورد تأکید در این بازدید بود؛ موضوعی که می‌تواند علاوه بر ارتقای سطح فنی ورزشکاران استان، زمینه معرفی ظرفیت‌های ورزشی کردستان در سطح کشور را فراهم کند.