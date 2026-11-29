گروه استان‌ها - مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان از افزایش ۱۵ درصدی پذیرفته‌شدگان رشته پزشکی و پذیرش ۲ هزار و ۷۰۰ دانش‌آموز کردستانی در رشته‌های روزانه دانشگاه‌های معتبر کشور خبر داد.

«سیدفواد حسینی» مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان، در گفت‌وگوی اختصاصی با خبرنگار تابناک در استان کردستان ، با اشاره به نتایج درخشان دانش‌آموزان استان در آزمون سراسری امسال اظهار کرد: خوشبختانه با توکل به خداوند متعال و تلاش دانش‌آموزان، در سال تحصیلی جاری تعداد قابل توجهی از دانش‌آموزان نقاط مختلف استان در رشته‌ها و دانشگاه‌های معتبر کشور پذیرفته شده‌اند.

وی با اشاره به رشد پذیرش دانش‌آموزان کردستانی در رشته پزشکی افزود: در این رشته نسبت به سال گذشته ۱۵ درصد رشد داشته‌ایم؛ به‌طوری‌که تعداد پذیرفته‌شدگان پزشکی استان از حدود ۲۸۰ نفر در سال گذشته به ۳۲۰ نفر در سال جاری رسیده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان ادامه داد: در سایر رشته‌های پرطرفدار از جمله حقوق، دانشگاه فرهنگیان و رشته‌های مهندسی گروه ریاضی نیز افزایش پذیرش دانش‌آموزان استان را شاهد هستیم و در مجموع، ۲ هزار و ۷۰۰ نفر از داوطلبان کردستانی در رشته‌های روزانه دانشگاه‌های معتبر کشور پذیرفته شده‌اند.

حسینی با اشاره به رشد معدل امتحانات نهایی دانش‌آموزان استان گفت: وقتی نتایج امتحانات نهایی را بررسی کردیم، شاهد رشد حدود شش‌دهم نمره در معدل دانش‌آموزان بودیم که این موضوع قابل پیش‌بینی بود؛ چراکه معدل امتحانات نهایی سهم ۶۰ درصدی در پذیرش دانشگاه‌ها دارد.

وی ضمن تبریک این موفقیت به دانش‌آموزان، خانواده‌ها و فرهنگیان تلاشگر، از زحمات دبیران، عوامل آموزشی و مجموعه‌هایی که در برنامه‌ریزی و فراهم‌سازی زمینه این موفقیت نقش داشتند، قدردانی کرد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان کردستان با تأکید بر ضرورت بازگشت نخبگان و دانش‌آموختگان به استان تصریح کرد: امیدواریم دانش‌آموزان پذیرفته‌شده با پایبندی به تعهد خود نسبت به ایران عزیز و کردستان، جان ایران، خدمت به استان و کشور را در اولویت قرار دهند.

حسینی در پایان خطاب به دانش‌آموزانی که به نتیجه دلخواه خود در آزمون سراسری نرسیده‌اند، خاطرنشان کرد: نرسیدن به نتیجه مطلوب پایان راه نیست و فرصت‌های متعددی برای موفقیت وجود دارد؛ این دانش‌آموزان باید با بررسی نقاط ضعف، برنامه‌ریزی مجدد، تلاش بیشتر و توکل به خداوند، مسیر موفقیت خود را با عزم جدی‌تر ادامه دهند.