گروه استان‌ها - نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با تأکید بر نقش بانوان در تربیت خانواده و ارتقای معنویت جامعه، خواستار بهره‌گیری از ظرفیت زنان توانمند استان، حمایت از زنان سرپرست خانوار و تبدیل جلسات حوزه زن و خانواده به اقدامات عملی و اثرگذار شد.

به گزارش خبرنگار تابناک از استان کردستان، در آستانه میلاد باسعادت حضرت فاطمه زهرا(س) و گرامیداشت مقام زن و مادر، جمعی از اعضای کارگروه زن و خانواده استان کردستان با حجت‌الاسلام‌والمسلمین «عبدالرضا پورذهبی» نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان، دیدار و گفت‌وگو کردند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورذهبی در این دیدار ضمن تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا(س) و قدردانی از تلاش فعالان حوزه زن و خانواده و بسیج جامعه زنان، با اشاره به آیه ۹۷ سوره نحل اظهار کرد: خداوند دستیابی به حیات طیبه را در گرو ایمان و عمل صالح دانسته و در این مسیر تفاوتی میان زن و مرد قائل نشده است؛ ازاین‌رو بانوان نقشی اساسی در شکل‌گیری حیات طیبه و تعالی جامعه دارند.

وی با اشاره به جایگاه حضرت مریم(س) و حضرت آسیه(س) در قرآن کریم افزود: این بانوان بزرگوار نمونه‌هایی برجسته از ایمان، اختیار، تربیت و ایستادگی در مسیر حق هستند و نشان می‌دهند انسان حتی در شرایط نامساعد محیطی نیز می‌تواند مسیر رشد و تعالی را انتخاب کند.

ضرورت تقویت معنویت در خانواده

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با تأکید بر نقش بانوان در گسترش معنویت، اظهار کرد: معنویت تنها به انجام عبادات محدود نمی‌شود، بلکه تعهد درونی، پاکدامنی، صداقت، شکرگزاری و بهره‌گیری شایسته از نعمت‌های الهی نیز از مصادیق معنویت است.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورذهبی با بیان اینکه ترویج معنویت باید بیش از گفتار، در رفتار و عمل نمود پیدا کند، افزود: تقویت ارزش‌های اخلاقی و معنوی در خانواده و جامعه نیازمند الگوهای رفتاری و عملی است.

بانوان؛ نیازمند ارتقای دانش دینی و علمی

وی افزایش سطح دانش دینی و علمی بانوان را از ضرورت‌های جامعه دانست و گفت: بانوان باید با مطالعه و افزایش آگاهی، توانایی دفاع مستدل و منطقی از باورهای دینی، ارزش‌های اخلاقی و آرمان‌های انقلاب اسلامی را داشته باشند.

حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورذهبی با تأکید بر اهمیت تحصیل و کسب دانش بانوان تصریح کرد: ارزش علم‌آموزی صرفاً به اشتغال محدود نمی‌شود، بلکه حضور مادران و بانوان آگاه و تحصیل‌کرده، سرمایه‌ای ارزشمند برای خانواده و جامعه است.

خانواده‌ها نسبت به آسیب‌های فضای مجازی هوشیار باشند

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با اشاره به گسترش فضای مجازی و آسیب‌های ناشی از آن، بر ضرورت توجه جدی خانواده‌ها به تربیت فرزندان تأکید کرد.

وی شناخت دغدغه‌ها، نیازها و نوع فعالیت فرزندان در فضای مجازی و فراهم‌کردن زمینه‌های مناسب تربیتی برای آنان را از مسئولیت‌های مهم خانواده‌ها دانست و خواستار توجه بیشتر والدین به این حوزه شد.

ضرورت استفاده از ظرفیت بانوان توانمند کردستان

حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورذهبی همچنین بر ضرورت حضور مؤثر زنان در عرصه‌های فرهنگی، اجتماعی و اداری تأکید کرد و خواستار بهره‌گیری از ظرفیت بانوان توانمند، متعهد و فعال استان در پیشبرد برنامه‌های فرهنگی و اجتماعی شد.

وی استفاده از ظرفیت بانوان اهل‌سنت، مشارکت مدیران و فعالان حوزه‌های علمیه خواهران و توجه ویژه به بانوان روستایی استان کردستان را نیز ضروری دانست.

حمایت از زنان سرپرست خانوار و توجه به جوانی جمعیت

نماینده ولی‌فقیه در استان کردستان با اشاره به اهمیت موضوع جوانی جمعیت، خاطرنشان کرد: در کنار مشوق‌ها و حمایت‌های اقتصادی، باید به ابعاد فرهنگی، معرفتی و معنوی ازدواج و فرزندآوری نیز توجه ویژه‌ای شود.

وی حمایت از زنان سرپرست خانوار و رسیدگی به نیازها و مشکلات آنان را از دیگر موضوعات مهم حوزه زن و خانواده برشمرد و بر ضرورت توجه جدی مسئولان و فعالان این عرصه تأکید کرد.

جلسات حوزه زن و خانواده باید به اقدام عملی منجر شود

حجت‌الاسلام‌والمسلمین پورذهبی در بخش پایانی سخنان خود با تأکید بر استمرار نشست‌های تخصصی حوزه زن و خانواده اظهار کرد: باید از برگزاری جلسات صرفاً برای تشکیل جلسه پرهیز کرد و با هم‌فکری، برنامه‌ریزی و ارائه راهکارهای عملی، در مسیر حل مسائل و مشکلات بانوان استان گام برداشت.

وی آمادگی خود را برای برگزاری نشست‌های ماهانه با اعضای کارگروه زن و خانواده استان اعلام کرد و خواستار استمرار تعامل، تبادل نظر و پیگیری مطالبات بانوان کردستان شد.