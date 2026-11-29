گروه استان‌ها ـ سردار یحیی الهی، فرمانده انتظامی استان کردستان، به همراه سردار جعفر خوش‌نو، نماینده ستادکل نیروهای مسلح، با حضور در ستاد انتظامی شهرستان سنندج از بخش‌های مختلف این مجموعه بازدید کردند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان کردستان ، در جریان این بازدید، سردار «یحیی الهی» فرمانده انتظامی استان کردستان و سردار «جعفر خوش‌نو» نماینده ستادکل نیروهای مسلح از نزدیک در جریان روند فعالیت‌ها، اقدامات و مأموریت‌های مجموعه انتظامی شهرستان سنندج قرار گرفتند.

این بازدید با هدف بررسی وضعیت مجموعه انتظامی و آشنایی با روند اجرای مأموریت‌های محوله در حوزه نظم و امنیت عمومی انجام شد.

شهرستان سنندج به‌عنوان مرکز استان کردستان، از اهمیت ویژه‌ای در تأمین امنیت و آرامش شهروندان برخوردار است و مجموعه انتظامی این شهرستان مسئولیت بخش مهمی از مأموریت‌های انتظامی و امنیتی استان را بر عهده دارد.