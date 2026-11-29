در پی ناکامی دیدارهای اخیر برای نزدیک کردن مواضع، گادی آیزنکوت اعلام کرده دیگر دیداری با بنیامین نتانیاهو نخواهد داشت و همچنان بر همراهی با احزاب مخالف و تشکیل دولت جدید تأکید دارد.

به گزارش تابناک؛ گادی آیزنکوت، رهبر حزب «یاشار» و مأمور تشکیل کابینه جدید رژیم صهیونیستی، پس از دیدار با نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی بنیامین نتانیاهو از وجود اختلافات عمیق میان دو طرف خبر داده و اعلام کرده است که دیگر دیداری با نخست‌وزیر این رژیم نخواهد داشت.

آمیخای اشتاین، خبرنگار اسرائیلی، در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: آیزنکوت و نتانیاهو هر دو پذیرفته‌اند که شکاف‌های بزرگی میان آن‌ها وجود دارد.

به گفته این خبرنگار، آیزنکوت تصمیم خود را گرفته و دیگر قصد ندارد با نتانیاهو دیدار کند. او همچنان به شرکای خود در بلوک مخالفان متعهد است و از نتانیاهو دعوت کرده است پس از تشکیل کابینه جدید، به این ائتلاف بپیوندد.

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پیشنهاد نتانیاهو برای نخست‌وزیری آیزنکوت

این موضع‌گیری در حالی مطرح می‌شود که تلاش نتانیاهو برای تشکیل کابینه وحدت با آیزنکوت، پس از پیشنهاد نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی برای توافق چرخشی بر سر مقام نخست‌وزیری، با موانع جدی روبرو شده است.

نتانیاهو روز شنبه پیشنهاد داده بود که در صورت تشکیل کابینه وحدت، آیزنکوت ابتدا نخست‌وزیر شود و او در جایگاه نخست‌وزیر جایگزین قرار بگیرد؛ پیشنهادی که با هدف جلب حمایت رقیب اصلی خود و جلوگیری از تشکیل کابینه بدون حضور حزب لیکود مطرح شد.

آیزنکوت نیز در واکنش، به حزب لیکود ۲۴ ساعت فرصت داده بود تا جدیت خود را برای تشکیل دولت وحدت نشان دهد.

با این حال، اختلافات میان دو طرف تنها به تقسیم قدرت محدود نیست و موضوعاتی همچون ترکیب کابینه، وضعیت احزاب مذهبی افراطی، قانون معافیت طلاب یهودی از خدمت نظامی و تشکیل کمیسیون تحقیق درباره ناکامی‌های امنیتی هفتم اکتبر ۲۰۲۳ از جمله محورهای اختلافی در مذاکرات بوده است.

شکاف عمیق میان نتانیاهو و آیزنکوت؛ ائتلاف وحدت در آستانه شکست

پس از انتخابات پارلمانی ۲۷ اکتبر در سرزمین‌های اشغالی که به از دست رفتن اکثریت پارلمانی ائتلاف راست‌گرای نتانیاهو انجامید، اسحاق هرتزوگ، رئیس رژیم صهیونیستی، هشتم نوامبر مأموریت تشکیل کابینه را به گادی آیزنکوت سپرد.

آیزنکوت که رهبری بلوک مخالفان نتانیاهو را برعهده دارد، در تلاش است با ائتلافی متشکل از احزاب مختلف، دولت جدیدی را بدون حضور حزب لیکود تشکیل دهد. او تاکنون با حزب «اسرائیل خانه ما» به رهبری آویگدور لیبرمن و حزب «دموکرات‌ها» به رهبری یائیر گولان به توافق ائتلافی رسیده است.

با این حال، این احزاب به‌تنهایی اکثریت لازم برای تشکیل کابینه را در اختیار ندارند و اختلاف نظر درباره مشارکت احزاب عرب و احزاب مذهبی افراطی، مذاکرات را با پیچیدگی روبرو کرده است.

مهلت مأموریت آیزنکوت برای تشکیل کابینه ششم دسامبر (۱۵ آذر) به پایان می‌رسد و او برای جلوگیری از برگزاری انتخابات مجدد، باید پیش از این موعد حمایت دست‌کم ۶۱ نماینده از مجموع ۱۲۰ کرسی کنست را جلب کند.