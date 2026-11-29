به گزارش تابناک، هفته گذشته مهدی محمودیان با اتهامات امنیتی با دستور قضایی و اقدام ضابط پرونده بازداشت شد تا به اتهامات وی رسیدگی شود.

با بازداشت مهدی محمودیان وی در فرصت تماس با خانواده خود به یکی از اعضای خانواده گزارش خلاف واقع داده و عنوان کرده است هنگام بازداشت به سینه او ضربه زده‌اند و روی سر او پلاستیک کشیده‌اند تا او را منتقل کنند.

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با انتشار ادعای فوق از سوی یکی از اعضای خانواده محمودیان، مقام قضایی دستور رسیدگی دقیق به ادعاهای مطرح شده را صادر و از ضابط و زندان گزارش دقیق را مطالبه می‌کند.

مطابق گزارش مستند ضابط مهدی محمودیان هنگام اقدام برای بازداشت فرار و در برابر بازداشت مقاومت کرده است.

ادعای مطرح شده مبنی بر اینکه تیم عملیات هنگام دستگیری به سینه و روی قلب او ضربه زده‌اند از اساس کذب است و هیچ گزارشی نه در هنگام ورود به زندان و نه هنگام معاینه پزشک از سوی محمودیان در این مورد ابراز نشده است.

نکته مهم دیگر اینکه مطابق پروتکل زندان، افرادی که به زندان وارد می‌شوند باید مورد معاینه پزشک قرار گرفته و آخرین وضعیت پزشکی آن‌ها مورد بررسی دقیق قرار گیرد تا وضعیت بدنی و سلامتی آن‌ها ثبت و ضبط شود.

مستندات و تصاویر روشن نشان میدهد هنگام ورود به زندان هیچ گزارشی مبنی بر ضرب و شتم قابل مشاهده هنگام دستگیری روی بدن متهم مشاهده نشده و معاینه بدنی او نشان می‌دهد آثار درگیری روی سینه و بدن متهم نبوده است.

محمودیان در موردی دیگر به اعضای خانواده خود گفته است که هنگام انتقال به بازداشتگاه روی سر او پلاستیک کشیده‌اند و به خاطر ضرب و شتم گردنش کبود شده است که هیچ گزارشی مبنی بر وجود کبودی در گردن وی در گزارش ورود به زندان مشاهده نمی‌شود.

منبع: میزان