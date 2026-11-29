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چهارشنبه تهران تعطیل شد
با توجه به برگزاری اجلاس سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) در تهران و تدبیر لازم جهت تسهیل رفت و آمد شهروندان، فعالیت کلیه دستگاههای اجرایی، ادارات، بانکها و نهادهای عمومی شهر تهران در روز چهارشنبه مورخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۵ تعطیل و مدارس و دانشگاهها به صورت مجازی برگزار میشوند.
به گزارش تابناک، با توجه به برگزاری اجلاس سازمان همکاریهای اقتصادی (اکو) در تهران و تدبیر لازم جهت تسهیل رفت و آمد شهروندان، فعالیت کلیه دستگاههای اجرایی، ادارات، بانکها و نهادهای عمومی شهر تهران در روز چهارشنبه مورخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۵ تعطیل و مدارس و دانشگاهها به صورت مجازی برگزار میشوند.
فعالیت مراکز خدماتی، درمانی، امدادی، نظامی و انتظامی طبق روال برقرار خواهد بود./
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