با توجه به برگزاری اجلاس سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) در تهران و تدبیر لازم جهت تسهیل رفت و آمد شهروندان، فعالیت کلیه دستگاه‌های اجرایی، ادارات، بانک‌ها و نهادهای عمومی شهر تهران در روز چهارشنبه مورخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۵ تعطیل و مدارس و دانشگاه‌ها به صورت مجازی برگزار می‌شوند.

به گزارش تابناک، با توجه به برگزاری اجلاس سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) در تهران و تدبیر لازم جهت تسهیل رفت و آمد شهروندان، فعالیت کلیه دستگاه‌های اجرایی، ادارات، بانک‌ها و نهادهای عمومی شهر تهران در روز چهارشنبه مورخ ۱۱ آذرماه ۱۴۰۵ تعطیل و مدارس و دانشگاه‌ها به صورت مجازی برگزار می‌شوند.

فعالیت مراکز خدماتی، درمانی، امدادی، نظامی و انتظامی طبق روال برقرار خواهد بود./