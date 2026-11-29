گروه استان‌ها - مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس از ابلاغ دستورالعمل کشوری پیشگیری و کنترل عفونت‌های حاد تنفسی به مدارس استان خبر داد و گفت: وضعیت سلامت دانش‌آموزان به‌صورت روزانه پایش می‌شود و در صورت اعلام هشدار از سوی دانشگاه علوم پزشکی، درباره تعطیلی آموزش حضوری تصمیم‌گیری فوری خواهد شد.

به گزارش خبرنگار تابناک دراستان فارس ، «محسن کلاری» مدیرکل آموزش و پرورش استان فارس، در نشست کمیته برنامه‌ریزی، سلامت و بهداشت مدارس استان با حضور رئیس و معاونان دانشگاه علوم پزشکی شیراز اظهار کرد: با فرارسیدن فصل پاییز و زمستان، شیوع انواع عفونت‌های تنفسی افزایش می‌یابد و مدارس به دلیل تجمع دانش‌آموزان می‌توانند زمینه انتقال سریع‌تر ویروس‌ها را فراهم کنند.

وی افزود: در همین راستا، دستورالعمل جامع کشوری پیشگیری، مراقبت و کنترل عفونت‌های حاد تنفسی که به تأیید وزیران آموزش و پرورش و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی رسیده است، به مدارس سراسر استان ابلاغ شده و وظایف عوامل مختلف آموزشی و اجرایی، از معلمان و دانش‌آموزان تا مدیران مدارس و مسئولان مناطق، در آن مشخص شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس با اشاره به تشکیل کمیته‌های تخصصی در سه سطح مدرسه، شهرستان و استان گفت: برای هر یک از این کمیته‌ها اعضا و شرح وظایف مشخصی تعیین شده تا روند پیشگیری، مراقبت و کنترل بیماری‌های حاد تنفسی به‌صورت منسجم دنبال شود.

وی تأکید کرد: غیرحضوری شدن آموزش، آخرین راهکار در مواجهه با شیوع بیماری‌های تنفسی است و در صورت ضرورت، ابتدا کوچک‌ترین واحد آموزشی، یعنی کلاس درس، برای کوتاه‌ترین زمان ممکن مشمول این تصمیم خواهد شد.

کلاری ادامه داد: در دستورالعمل ابلاغی، ضوابط مربوط به توقف آموزش حضوری در سطح مناطق و شهرستان‌ها نیز پیش‌بینی شده است و در صورت اعلام هشدار از سوی دانشگاه علوم پزشکی، تصمیم‌گیری درباره تعطیلی آموزش حضوری مدارس به‌سرعت انجام خواهد شد.

وی با تأکید بر ضرورت رعایت اصول بهداشتی در محیط‌های آموزشی گفت: مدیران و معلمان مدارس موظف‌اند نکات مربوط به بهداشت فردی و راهکارهای پیشگیری از بیماری‌های تنفسی را به دانش‌آموزان آموزش دهند.

مدیرکل آموزش و پرورش فارس همچنین از پیش‌بینی سازوکار پایش روزانه وضعیت سلامت دانش‌آموزان خبر داد و افزود: مدیران مدارس موظف‌اند وضعیت سلامت دانش‌آموزان را رصد کرده و اطلاعات مربوط به بیماری آنفلوانزا را در سامانه اختصاصی پایش بیماری‌ها به نشانی my.medu.ir ، در بخش سلامت و بهداشت، ثبت و تکمیل کنند.

وی در پایان بر ضرورت استفاده از ظرفیت دانشگاه‌های علوم پزشکی، مراکز بهداشتی، شبکه‌ها و خانه‌های بهداشت سراسر استان برای اجرای برنامه‌های پیشگیری و کنترل عفونت‌های حاد تنفسی تأکید کرد.