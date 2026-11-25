گروه استان‌ها - استاندار فارس با تأکید بر ضرورت تقویت حاکمیت قانون، گفت: نخستین انتظار از فرمانده جدید انتظامی استان، اجرای مقتدرانه قانون همراه با رعایت کرامت شهروندان و پرهیز از برخوردهای سلیقه‌ای است.

به گزارش خبرنگارتابناک در استان فارس، «حسینعلی امیری» استاندار فارس؛ در مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی استان فارس در شیراز، با بیان اینکه امنیت و عدالت باید در رفتار دستگاه‌های مسئول برای مردم ملموس باشد، اظهار کرد: شهروندان باید اطمینان داشته باشند که قانون برای همه به‌صورت یکسان اجرا می‌شود.

وی با اشاره به نقش پلیس در توسعه استان افزود: مأموریت پلیس صرفاً به تأمین امنیت محدود نمی‌شود، بلکه عملکرد این مجموعه در حوزه‌های اجتماعی و اقتصادی نیز تأثیرگذار است و می‌تواند با ایجاد آرامش عمومی، زمینه توسعه استان را فراهم کند.

مدیریت بحران بدون شناخت شرایط امکان‌پذیر نیست

استاندار فارس با اشاره به پیچیدگی بحران‌های اجتماعی و ضرورت شناخت ابعاد مختلف آن‌ها گفت: تصمیم‌گیری و مدیریت صحیح بحران مستلزم شناخت دقیق شرایط، عوامل مؤثر و زمینه‌های شکل‌گیری مسائل است.

امیری با تأکید بر ضرورت تفکیک انواع تجمعات افزود: تجمعاتی که با هدف بیان مطالبات و در شرایط استیصال شکل می‌گیرند، باید از تجمعاتی با انگیزه‌های دیگر متمایز شوند و در مواجهه با هرکدام، شرایط و دلایل شکل‌گیری آن‌ها مورد توجه قرار گیرد.

مشارکت مردم، پشتوانه امنیت پایدار

وی مشارکت عمومی را از ارکان اصلی امنیت پایدار دانست و اظهار کرد: امنیت زمانی ماندگار خواهد بود که مردم در کنار دستگاه‌های مسئول قرار گیرند و از ظرفیت‌های اجتماعی برای تقویت نظم و آرامش عمومی استفاده شود.

نماینده عالی دولت در استان فارس همچنین با اشاره به تجربه همکاری اعضای شورای تأمین در حوادث گذشته، بر ضرورت هماهنگی و تعامل میان دستگاه‌های مسئول در مدیریت مسائل و بحران‌ها تأکید کرد.

تأمین امنیت سرمایه‌گذاری و مقابله با قاچاق

استاندار فارس رسانه‌ها و صداوسیما را در افزایش آگاهی عمومی و تقویت همراهی مردم مؤثر دانست و گفت: اطلاع‌رسانی صحیح و آگاهی‌بخشی رسانه‌ها می‌تواند شناخت جامعه نسبت به مسائل انتظامی و امنیتی را افزایش دهد.

امیری با تأکید بر پیوند امنیت و توسعه اقتصادی، تأمین امنیت سرمایه‌گذاری را از ضرورت‌های رشد اقتصادی استان برشمرد و افزود: فعالیت‌های اقتصادی و سرمایه‌گذاری در محیطی امن امکان رشد و تداوم خواهند داشت.

وی همچنین مقابله با قاچاق، به‌ویژه قاچاق سوخت، را از اولویت‌های مهم حوزه انتظامی دانست و بر ضرورت توجه جدی به این موضوع تأکید کرد.

استاندار فارس در پایان با تأکید بر ضرورت حفظ منزلت و کرامت کارکنان انتظامی، خواستار توجه به جایگاه و شرایط خدمتی سربازان، درجه‌داران و افسران شد.