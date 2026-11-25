گروه استان‌ها - جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با تأکید بر ضرورت مقابله جدی با جرایم سازمان‌یافته، مواد مخدر و سلاح‌های غیرمجاز گفت: برخورد قاطع با این جرایم و تقویت اقدامات پیشگیرانه، از اولویت‌های اصلی پلیس برای تأمین امنیت پایدار و مقابله با آسیب‌های اجتماعی است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان فارس، سردار «قاسم رضایی» جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در مراسم تکریم و معارفه فرمانده انتظامی استان فارس در شیراز، با اشاره به نقش نیروی انتظامی در تأمین امنیت جامعه اظهار کرد: مأموریت پلیس در جمهوری اسلامی ایران فراتر از وظایف متعارف انتظامی است و کارکنان این مجموعه با روحیه مجاهدت، تکلیف‌مداری و تبعیت از ولایت در مسیر خدمت به مردم فعالیت می‌کنند.

وی امنیت و آرامش را زیربنای توسعه کشور دانست و افزود: بدون برخورداری از امنیت پایدار، زمینه پیشرفت اقتصادی و اجتماعی فراهم نخواهد شد و نیروی انتظامی علاوه بر مسئولیت‌های قانونی خود، پشتیبان سایر بخش‌های کشور در مسیر توسعه است.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با اشاره به گستردگی مأموریت‌های پلیس تصریح کرد: کارکنان انتظامی در مرزها، جاده‌ها، شهرها و مناطق مختلف کشور، حتی در ایام تعطیلات و ساعات استراحت مردم، برای برقراری امنیت حضور دارند تا شهروندان بتوانند با آرامش به فعالیت‌های روزمره خود بپردازند.

رضایی همچنین با اشاره به نقش‌آفرینی نیروی انتظامی در جنگ ۱۲ روزه گفت: پلیس در کنار ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، آمادگی خود را برای مقابله با تهدیدهای دشمن نشان داد و در کنار مأموریت‌های جاری، در تأمین امنیت داخلی و پشتیبانی از جبهه دفاعی کشور نقش‌آفرینی کرد.

برخورد با سلاح‌های غیرمجاز با جدیت دنبال می‌شود

وی با تأکید بر ضرورت مقابله با قاچاق و نگهداری غیرقانونی سلاح اظهار کرد: سلاح‌های غیرمجاز یکی از معضلات مهم کشور است و جمع‌آوری این سلاح‌ها باید با جدیت در دستور کار دستگاه‌های مسئول قرار گیرد.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور از دارندگان سلاح غیرمجاز خواست با مراجعه به رده‌های انتظامی، سلاح‌های خود را تحویل دهند و گفت: افرادی که داوطلبانه برای تحویل سلاح اقدام کنند، در روند رسیدگی قانونی از تخفیف برخوردار خواهند شد؛ اما در صورت بی‌توجهی به این درخواست، پلیس مطابق قانون برخورد خواهد کرد.

مواد مخدر و جرایم سازمان‌یافته زیر ذره‌بین پلیس

رضایی مبارزه با مواد مخدر، مقابله با جرایم مشهود و برخورد با جرایم سازمان‌یافته را از اولویت‌های اصلی نیروی انتظامی برشمرد و تأکید کرد: اقدامات انتظامی در این حوزه‌ها باید با جدیت و استمرار دنبال شود و استان فارس نیز با توجه به ظرفیت‌ها و شرایط خود، نیازمند تداوم این رویکرد است.

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به تلاش دشمن برای تأثیرگذاری بر باورها و اعتقادات جامعه افزود: پس از ناکامی دشمن در عرصه‌های نظامی، تلاش‌هایی برای تأثیرگذاری بر هویت دینی، ارزش‌ها و باورهای اجتماعی از مسیرهای فرهنگی و اجتماعی دنبال می‌شود.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور با تأکید بر مسئولیت دستگاه‌های حاکمیتی در صیانت از ارزش‌های اجتماعی خاطرنشان کرد: مقابله با آسیب‌ها و انحرافات فرهنگی و اجتماعی صرفاً از مسیر اقدامات انتظامی امکان‌پذیر نیست و باید در کنار برخورد قانونی، برنامه‌های فرهنگی و پیشگیرانه نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی همچنین بر ضرورت استمرار تعامل نیروی انتظامی با استانداری، شورای تأمین و سایر دستگاه‌های اجرایی استان تأکید کرد و خواستار تقویت همکاری‌های بین‌بخشی در راستای ارتقای امنیت عمومی شد.

جانشین فرمانده کل انتظامی کشور در پایان با گرامیداشت یاد و خاطره بیش از ۱۵ هزار شهید استان فارس، شهدای دفاع مقدس، شهدای جنگ ۱۲ روزه و شهدای امنیت، خدمت در مسیر آرمان‌های شهدا را مسئولیتی بزرگ برای مجموعه انتظامی کشور دانست.