گروه استان‌ها - امام جمعه شیراز با تأکید بر ضرورت انسجام ملی، خواستار شفافیت مسئولان، پرهیز از اظهارنظرهای متناقض، توجه به قدرت خرید مردم و استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها برای مدیریت مصرف انرژی شد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان فارس، «آیت‌الله لطف‌الله دژکام» امام جمعه شیراز در خطبه‌های نماز جمعه شرایط امروز کشور با رقابت‌های سیاسی و اجتماعی دهه ۸۰ متفاوت است و در مقطع کنونی باید امنیت ملی را برای یک قرن آینده تضمین کنیم؛ هدفی که جز با اتحاد، انسجام و هماهنگی همه بخش‌ها محقق نمی‌شود و برای عبور از شرایط دشوار کنونی دولت، مجموعه‌های نظامی و مردم باید با تقسیم مسئولیت، همدلی و همراهی در برابر فشارهای دشمن ایستادگی کنند؛ چراکه هیچ‌یک از این بخش‌ها به‌تنهایی قادر به انجام همه مسئولیت‌های این مقطع نیستند.

وی با اشاره به ضرورت همراهی دولت و ملت در مواجهه با فشارهای اقتصادی و تهدیدهای دشمن افزود: برای عبور از وضعیت موجود و رسیدن به قله‌های عزت و عظمت ملی و دینی، باید مردم از تاب‌آوری لازم برخوردار باشند و میان دولت، مردم و مجموعه‌های نظامی هماهنگی و تقسیم کار جدی شکل بگیرد.

امام جمعه شیراز با بیان اینکه هیچ‌یک از بخش‌های کشور به‌تنهایی نمی‌توانند بار مسئولیت‌های این دوره را بر دوش بکشند، ادامه داد: ایستادگی در برابر فشارهای دشمن زمانی امکان‌پذیر است که همه در کنار یکدیگر حرکت کنیم؛ همان‌گونه که حافظ می‌گوید: «آری به اتفاق جهان می‌توان گرفت».

دژکام همچنین با قدردانی از حضور مردم شیراز در شکل‌گیری زنجیره انسانی ۲۱ کیلومتری، این حرکت را نشانه‌ای از همبستگی و پایمردی مردم دانست و گفت: مردم شیراز با مشارکت در این برنامه نشان دادند که در دفاع از دین، اسلام و ایران ایستاده‌اند.

انتقاد از اظهارنظرهای متناقض مسئولان

نماینده ولی‌فقیه در استان فارس، شفافیت عملکرد، رعایت عدالت و هماهنگی در مواضع و اطلاع‌رسانی را از مسئولیت‌های مهم دولت برای تقویت تاب‌آوری ملی عنوان کرد و گفت: مسئولان باید به‌روشنی برای مردم توضیح دهند چه اقداماتی انجام داده‌اند و چه کارهایی در شرایط فعلی امکان اجرا ندارد. بیان صادقانه این مسائل می‌تواند به تقویت اعتماد عمومی و انسجام ملی کمک کند.

وی با تأکید بر ضرورت قابل درک بودن عدالت برای مردم افزود: ممکن است تصمیمی از منظر قانونی و کارشناسی عادلانه باشد، اما مردم برداشت درستی از آن نداشته باشند؛ بنابراین مسئولان باید در کنار اتخاذ تصمیم درست، به چگونگی توضیح و اجرای آن نیز توجه کنند.

امام جمعه شیراز با انتقاد از اظهارنظرهای متعدد و گاه متناقض مسئولان درباره مسائل کشور تصریح کرد: هنگامی که مسئولان دولت، مجلس و سایر بخش‌ها درباره یک موضوع دیدگاه‌های متفاوتی مطرح می‌کنند، مردم دچار سردرگمی می‌شوند. در شرایط کنونی، هماهنگی در مواضع و نحوه اطلاع‌رسانی ضرورت دارد و دستگاه‌های مختلف نباید با سخنان متعارض، فضای جامعه را مبهم کنند.

دژکام همچنین با اشاره به موضوع سوخت و تنش‌های مرتبط با آن، از نحوه مدیریت استاندار فارس قدردانی کرد و بر لزوم هماهنگی در تصمیم‌گیری‌ها و اطلاع‌رسانی سنجیده به مردم تأکید کرد.

افزایش حقوق می‌تواند به تحرک بازار کمک کند

نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری در بخش دیگری از سخنان خود به موضوع افزایش حقوق کارکنان در بودجه سالانه پرداخت و خواستار بررسی همه‌جانبه این موضوع از سوی دولت و مجلس شد.

وی اظهار کرد: آثار افزایش حقوق نباید صرفاً از منظر هزینه‌های دولت و دریافتی کارمندان ارزیابی شود؛ چراکه افزایش حقوق می‌تواند قدرت خرید کارکنان را بالا ببرد و با افزایش تقاضا، جریان پول را در بازار فعال‌تر کند. این موضوع تنها به کارمندان محدود نمی‌شود و سایر اصناف و گروه‌های اقتصادی نیز از آن تأثیر می‌پذیرند.

دژکام با اشاره به دیدگاه‌های مطرح‌شده درباره تأثیر افزایش حقوق بر تورم گفت: لازم است آثار این تصمیم بر بخش‌های مختلف اقتصاد کشور با دقت بررسی شود؛ زیرا در شرایط فشار اقتصادی و محدودیت‌های موجود، متوقف شدن گردش پول می‌تواند رکود بازار را عمیق‌تر کند.

وی ابراز امیدواری کرد دولت و مجلس با بررسی کارشناسی و تصمیم‌گیری مناسب، راهکاری برای کاهش رکود و حمایت از قدرت خرید مردم پیدا کنند تا اقتصاد کشور با تکیه بر ظرفیت بازار داخلی به فعالیت خود ادامه دهد.

پیشنهاد کاهش ۱۵ درصدی مصرف برق با همکاری دانشگاه صنعتی شیراز

امام جمعه شیراز در ادامه، مدیریت مصرف انرژی و پرهیز از اسراف را از ضرورت‌های شرایط کنونی دانست و به پیشنهادی از سوی استادان دانشگاه صنعتی شیراز برای کاهش مصرف برق اشاره کرد.

این استاد دانشگاه گفت: استادان گروه برق دانشگاه صنعتی شیراز اعلام کرده‌اند که با همکاری مجموعه‌های دارای مصرف بالای برق، می‌توان بدون کاهش راندمان، میزان مصرف را تا ۱۵ درصد کاهش داد.

وی با تأکید بر ظرفیت دانشگاه‌ها و متخصصان برای کمک به حل مسائل کشور، از دستگاه‌های اجرایی و مجموعه‌های پرمصرف خواست برای اجرای این طرح همکاری کنند.

دژکام افزود: صرفه‌جویی و مدیریت مصرف نباید تنها به اقدامات محدود و کوچک خلاصه شود؛ این کار از خاموش کردن یک چراغ آغاز می‌شود و باید تا اصلاح سامانه‌های سرمایشی و گرمایشی در مجموعه‌های بزرگ و پرمصرف ادامه پیدا کند.

وی همچنین تسهیل امور مردم و افزایش کیفیت خدمات اداری را از عوامل مؤثر در تقویت تاب‌آوری اجتماعی برشمرد و تأکید کرد: دستگاه‌های اجرایی باید در چارچوب قوانین، همکاری بیشتری با مردم داشته باشند و برای رفع مشکلات آنان و افزایش رضایتمندی عمومی اقدام کنند.

باید توان دفاعی کشور تقویت و آمریکا از منطقه خارج شود

نماینده ولی‌فقیه در فارس با گرامیداشت هفتم آذر، روز نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران، از تلاش‌ها و ایستادگی نیروهای دریایی ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی قدردانی کرد.

وی با اشاره به مجاهدت شبانه‌روزی نیروهای دریایی گفت: امروز مدیون دلاوری‌ها و ایستادگی این نیروها هستیم و از خداوند می‌خواهیم توان و قدرت آنان را به اندازه‌ای افزایش دهد که بتوانیم آمریکا را از منطقه اقیانوس هند نیز بیرون کنیم.

امام جمعه شیراز با تأکید بر ضرورت تقویت توان دفاعی کشور افزود: دستیابی به قله‌های عزت و عظمت ملی و دینی به تاب‌آوری نیاز دارد و نباید در برابر فشارهای دشمن از ادامه مسیر بازبمانیم.

تأکید امام جمعه شیراز بر جایگاه زن و تحکیم خانواده

دژکام در بخش دیگری از سخنان خود با تبریک میلاد حضرت فاطمه زهرا (س) و روز زن، بر لزوم پاسداشت منزلت زن در فرهنگ اسلامی تأکید کرد.

وی با اشاره به تأثیرپذیری برخی رفتارها از فرهنگ بیگانه، خواستار اصلاح رویه‌هایی شد که به تضعیف شخصیت بانوان منجر می‌شود و بر ضرورت توجه به جایگاه زن بر اساس مبانی و ارزش‌های اسلامی تأکید کرد.

نماینده مردم فارس در مجلس خبرگان رهبری همچنین با اشاره به راهبردهای رهبر معظم انقلاب در زمینه خانواده و جوانی جمعیت اظهار کرد: فارس در برخی شاخص‌های مرتبط با این حوزه نسبت به دیگر استان‌ها وضعیت پیشروتری دارد، اما نباید صرفاً با مقایسه وضعیت خود با سایر استان‌ها به ارزیابی عملکردمان بپردازیم.

وی افزود: حتی اگر استانی در برخی شاخص‌ها جایگاه بهتری داشته باشد، باید بررسی کنیم برای رسیدن به جایگاه مطلوب چه اقداماتی همچنان بر عهده ماست و چه مسیری را باید دنبال کنیم.

دژکام با تأکید بر اینکه معیار اصلی پیشرفت باید فراتر از مقایسه‌های استانی باشد، گفت: قله بودن را باید با جلب رضایت امام زمان (عج) تعریف کنیم و تلاش‌ها و عملکرد ما باید به‌گونه‌ای باشد که مورد رضایت حضرت ولی‌عصر (عج) قرار گیرد.

دین‌داری باید در رفتار افراد نمود داشته باشد

امام جمعه شیراز در بخش نخست خطبه‌ها، در ادامه شرح ویژگی‌های متقین در کلام امیرالمؤمنین (ع) ، سه خصوصیت دینداری استوار، عاقبت‌اندیشی همراه با انعطاف‌پذیری و ایمان همراه با یقین را از نشانه‌های انسان باتقوا معرفی کرد.

وی با بیان اینکه دینداری واقعی باید در رفتار و منش افراد نمود پیدا کند، اظهار کرد: پاک بودن دل به‌تنهایی کافی نیست و در کنار آن باید آثار تقوا در شیوه زندگی و رفتار انسان آشکار باشد؛ به‌گونه‌ای که جامعه بتواند از رفتار افراد، میزان استواری آنان در دینداری را تشخیص دهد.

نماینده ولی‌فقیه در فارس با اشاره به تأثیر فضای مجازی و رسانه‌های بیگانه بر ذهن و فرهنگ نسل جوان، تقویت پایه‌های اعتقادی خانواده‌ها را ضروری دانست و افزود: امروز فرزندان حتی در محیط خانه نیز در معرض بمباران فکری و فرهنگی بیگانه قرار دارند؛ از این رو پدران، مادران و معلمان باید برای تربیت نسلی با ایمان و باورهای اعتقادی مستحکم تلاش کنند.

دژکام در توضیح ویژگی دوم متقین، عاقبت‌اندیشی را مورد توجه قرار داد و گفت: انسان باتقوا پیش از اقدام به هر کاری، نتیجه و پیامد آن را در نظر می‌گیرد و درباره عاقبت تصمیم خود می‌اندیشد؛ با این حال، احتیاط نباید به حدی برسد که فعالیت‌ها و امور مردم متوقف شود.