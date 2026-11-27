گروه استان‌ها - معاون بازرسی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با تأکید بر نظارت شبانه‌روزی نیروهای مسلح بر تنگه هرمز گفت: این آبراه با همکاری نیروی دریایی ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحت کنترل قرار دارد و هیچ کشتی بدون مجوز اجازه عبور از آن را ندارد.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان فارس، «امیر دریادار دوم حمیدرضا سعادت» معاون بازرسی نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه شیرازبا تأکید بر نظارت شبانه‌روزی نیروهای مسلح بر تنگه هرمز گفت: این آبراه با همکاری نیروی دریایی ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحت کنترل قرار دارد و هیچ کشتی بدون مجوز اجازه عبور از آن را ندارد.

وی با بیان اینکه جمهوری اسلامی ایران در تحولات اخیر دست برتر را دارد، افزود: تنگه هرمز با همکاری رزمندگان نیروی دریایی ارتش و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی تحت کنترل است و نیروهای مسلح با رصد هوشمندانه و شبانه‌روزی، اجازه عبور کشتی‌ها بدون مجوز را نمی‌دهند.

ادعای سعادت درباره عقب‌نشینی ناوهای آمریکایی

معاون بازرسی نیروی دریایی ارتش با اشاره به آنچه جنگ تحمیلی سوم و جنگ رمضان خواند، گفت: دشمن آمریکایی با تصور تضعیف و نابودی نیروی دریایی ایران وارد این تقابل شد، اما با توان عملیاتی و موشکی و پهپادی نیروهای ایرانی مواجه شد.

سعادت مدعی شد: نیروی دریایی در کمتر از ۲۴ ساعت صدها فروند پهپاد و موشک هوشمند برد بلند به پایگاه‌های دشمن در منطقه شلیک کرد و عقب‌نشینی ناوهای آمریکایی، از جمله ناو فورد، در هفته‌های نخست جنگ، نتیجه این حملات بود.

وی ادامه داد: پس از آتش‌بس در جنگ چهل‌روزه نیز نبرد در دریا متوقف نشد و بسته ماندن تنگه هرمز، بسیاری از معادلات جهانی را تحت تأثیر قرار داد و هزینه‌های اقتصادی و زندگی را برای خانواده‌های آمریکایی افزایش داد.

معاون بازرسی نیروی دریایی ارتش با بیان اینکه نیروهای مسلح همچنان در میدان حضور دارند، تصریح کرد: رزمندگان نیروی دریایی ارتش و سپاه با وجود شرایط دشوار، برای تغییر موازنه دریایی و اقتصادی دشمن و اخراج او از منطقه تلاش می‌کنند.

از بازسازی ناوگان تا اعزام ناوگروه ۸۶ به دور دنیا

سعادت در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات نیروی دریایی ارتش پس از پایان جنگ تحمیلی هشت‌ساله اشاره کرد و گفت: بازسازی و نوسازی ناوگان دریایی و ساخت شناورهای سطحی و زیرسطحی مورد نیاز، با همکاری صنعت دفاعی کشور در دستور کار قرار گرفت.

وی ساخت شناورهایی در کلاس‌های جماران و پیکان و زیردریایی‌های کلاس غدیر و فاتح را از جمله دستاوردهای این مسیر برشمرد و افزود: توسعه دیپلماسی دریایی و گسترش روابط با کشورهای همسایه و دوست نیز با هدف حفاظت از خطوط کشتیرانی و تأمین امنیت دریانوردان دنبال شده است.

معاون بازرسی نیروی دریایی ارتش با اشاره به اعزام صدها ناوگروه اطلاعاتی، عملیاتی و رزمی اظهار کرد: ناوگروه ۸۶ یکی از شاخص‌ترین مأموریت‌های نیروی دریایی بود که در سال ۱۴۰۱ با ناوشکن تمام‌ایرانی دنا، سفر به دور دنیا را انجام داد و توان دریایی جمهوری اسلامی ایران را به نمایش گذاشت.

عبور بیش از ۱۰ هزار کشتی در دوران دفاع مقدس

سعادت با اشاره به نقش نیروی دریایی ارتش در حفاظت از شریان‌های اقتصادی کشور در دوران دفاع مقدس گفت: پس از عملیات هفتم آذر ۱۳۵۹ و از بین رفتن توان نیروی دریایی عراق، مأموریت حفاظت از خطوط مواصلاتی و مسیرهای تجاری و نفتی کشور اهمیت بیشتری پیدا کرد.

وی افزود: اقتصاد ایران در آن دوران به واردات و صادرات و تردد کشتی‌های نفتکش و تجاری از تنگه هرمز به سمت شمال خلیج فارس، به‌ویژه جزیره خارک و بندر ماهشهر، وابسته بود و عراق با اتکا به نیروی هوایی خود تلاش می‌کرد در این مسیر اختلال ایجاد کند.

معاون بازرسی نیروی دریایی ارتش ادامه داد: با تلاش رزمندگان نیروی دریایی، بیش از ۱۰ هزار کشتی از این مسیر عبور کردند و روند صادرات و واردات کشور حتی برای یک روز نیز متوقف نشد.

وی همچنین با اشاره به رویارویی مستقیم آمریکا با نیروی دریایی ارتش در فروردین ۱۳۶۷ گفت: آمریکا با تصور اینکه عراق به‌تنهایی قادر به مقابله با ایران نیست، به‌طور مستقیم وارد تقابل دریایی شد و در ۲۹ فروردین همان سال به ناوشکن‌های ایرانی حمله کرد.

عملیات هفتم آذر؛ نقطه عطف در تاریخ نیروی دریایی

سعادت در ادامه با تبریک هفته بسیج و فرارسیدن هفتم آذر، سالروز نیروی دریایی ارتش، یاد و خاطره شهدای این نیرو را گرامی داشت و به مقاومت ۳۴روزه خرمشهر اشاره کرد.

وی گفت: در جریان مقاومت خرمشهر، نیروی دریایی ایران نقشی مهم و تعیین‌کننده داشت و ایستادگی نیروهای ایرانی، محاسبات نظامی دشمن بعثی را بر هم زد.

معاون بازرسی نیروی دریایی ارتش همچنین عملیات هفتم آذر ۱۳۵۹ را از رویدادهای مهم تاریخ دفاع مقدس دانست و اظهار کرد: این عملیات با پشتیبانی نیروی هوایی ارتش انجام شد و سه دستاورد مهم به همراه داشت؛ از کار افتادن سکوهای نفتی البکر و الامیه عراق، تضعیف توان نیروی دریایی این کشور و تثبیت اقتدار دریایی جمهوری اسلامی ایران.

سعادت در پایان با تأکید بر تداوم حضور نیروهای مسلح در عرصه دریایی گفت: رزمندگان نیروی دریایی ارتش با پشتیبانی مردم و با اتکا به توان دفاعی کشور، برای حفظ امنیت و مقابله با تهدیدهای منطقه‌ای به مأموریت خود ادامه می‌دهند.