گروه استان‌ها - مدیرکل هواشناسی فارس از آغاز فعالیت سامانه بارشی در استان از عصر سه‌شنبه ۱۰ آذرماه خبر داد و گفت: این سامانه تا جمعه ۱۳ آذرماه با بارش باران، رعدوبرق، وزش باد و بارش برف در ارتفاعات شمالی استان همراه خواهد بود.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان فارس؛ «قاسم حسینی» مدیرکل هواشناسی استان فارس، با اعلام صدور هشدار سطح زرد هواشناسی اظهار کرد: با ورود سامانه بارشی از عصر سه‌شنبه، نیمه شمالی و غربی و بخش‌هایی از مناطق مرکزی فارس تحت تأثیر بارندگی قرار می‌گیرند و بیشترین شدت فعالیت این سامانه در مناطق شمال‌غربی استان پیش‌بینی شده است.

وی با اشاره به مناطق تحت تأثیر این سامانه افزود: شهرستان‌های رستم، ممسنی، سپیدان، کوه‌چنار، کازرون، کوار، فیروزآباد، بیضا، زرقان، مرودشت، بخش‌های غربی شهرستان شیراز، اقلید و آباده از جمله مناطق در معرض فعالیت این سامانه بارشی هستند.

لغزندگی جاده‌ها و کاهش دید در مناطق کوهستانی

مدیرکل هواشناسی استان فارس با هشدار نسبت به پیامدهای این بارندگی‌ها بیان کرد: لغزندگی جاده‌ها به‌ویژه در گردنه‌های کوهستانی، مه‌گرفتگی، کاهش دید افقی و افت دما از مخاطرات احتمالی فعالیت این سامانه خواهد بود.

وی از شهروندان خواست در روزهای فعالیت سامانه بارشی از سفرهای غیرضروری به مناطق اعلام‌شده خودداری کنند و افزود: پرهیز از توقف و عبور در بستر و حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، رعایت احتیاط در ترددهای جاده‌ای و توجه به توصیه‌های ایمنی ضروری است.

حسینی همچنین به دامداران و فعالان حوزه گردشگری توصیه کرد با توجه به شرایط جوی پیش‌رو، در چرای دام و انجام فعالیت‌های تفریحی در فضاهای باز احتیاط لازم را داشته باشند.