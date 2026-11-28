گروه استان‌ها - مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس از صدور احکام دو پرونده تخلف ارزی در شیراز خبر داد که بر اساس آن، متخلفان علاوه بر الزام به بازگرداندن بیش از ۷۳۶ هزار یورو ارز به بانک‌های شاکی، به پرداخت صدها میلیارد ریال جزای نقدی و تعلیق یک‌ساله کارت بازرگانی محکوم شدند.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان فارس؛ «موسی رهبر»، مدیرکل تعزیرات حکومتی استان فارس، با اعلام این خبر اظهار کرد: در یکی از این پرونده‌ها، شعبه پنجم بدوی ویژه رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز استان، به پرونده عدم ایفای تعهدات ارزی مدیرعامل یک شرکت به میزان ۴۸۰ هزار و ۳۳۳ یورو، معادل یک‌هزار میلیارد و ۱۶ میلیون ریال، رسیدگی کرد.

وی افزود: این پرونده با شکایت بانک مرکزی تشکیل شد و پس از بررسی مستندات و با توجه به ارائه نشدن مدارک قانونی از سوی متهم، تخلف محرز شناخته شد.

رهبر ادامه داد: بر اساس رأی صادرشده، مدیرعامل شرکت علاوه بر الزام به بازگرداندن عین ارز دریافتی به میزان ۴۸۰ هزار و ۳۳۳ یورو به بانک شاکی و محرومیت از فعالیت بازرگانی به مدت یک سال، به پرداخت ۲۰۳ میلیارد و ۲۹۹ میلیون ریال جزای نقدی محکوم شد.

مدیرکل تعزیرات حکومتی فارس همچنین از صدور حکم در پرونده دیگری به ارزش ۱۱۶ میلیارد و ۸۰۵ میلیون ریال در شیراز خبر داد و گفت: در این پرونده، مدیرعامل یک شرکت پس از دریافت ۳۱۰ هزار و ۹ یورو از بانک مرکزی و انجام صادرات، به بخشی از تعهدات ارزی خود به میزان ۲۵۶ هزار و ۳۵۹ یورو عمل نکرده بود.

وی با بیان اینکه این پرونده با شکایت بانک مرکزی در شعبه یازدهم بدوی رسیدگی به تخلفات قاچاق کالا و ارز تعزیرات حکومتی شیراز بررسی شد، افزود: در جریان رسیدگی، شرکت و مدیرعامل آن به‌عنوان متخلفان این پرونده شناسایی شدند.

رهبر تصریح کرد: بر اساس رأی صادرشده، شرکت متخلف به بازگرداندن ۲۵۶ هزار و ۳۵۹ یورو به بانک شاکی و پرداخت ۲۳۳ میلیارد و ۶۱۰ میلیون ریال جزای نقدی بابت مابه‌التفاوت ناشی از تأخیر در ایفای تعهدات ارزی محکوم شد.

وی اضافه کرد: مدیرعامل این شرکت نیز به پرداخت ۱۱۶ میلیارد و ۸۰۵ میلیون ریال جزای نقدی در حق دولت، معادل یک‌پنجم ارزش تخلف، و تعلیق کارت بازرگانی به مدت یک سال محکوم شده است.