گروه استان‌ها - پا گذاشتن روی عرشه برای بانویی که ناخدا شده بود، پایان سختی‌ها نبود؛ بلکه شروع چالش‌های تازه‌ای بود که بسیاری از آن به نبودن امکانات و نگاه‌های بسته برمی‌گشت. نه سازمان بنادر می‌دانست چطور باید با حضور یک زن کنار بیاید و نه خودش مسیر مشخصی پیش‌روی خود داشت. مسائلی که صحبت کردن در مورد آنها بسیار جالب توجه است.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان فارس؛ در میان گزارش‌هایی که از موفقیت زنان ایرانی نوشته می‌شود، روایت کسانی که شغل‌های انتخابی آنها تماماً مردانه بوده و برای اولین بار قفل یک حرفه را شکسته‌اند، حال‌وهوای دیگری دارد.

«راحله طهماسبی» یکی از همین چهره‌هاست؛ دختری از دیار شهرستان سروستان استان فارس که بدون الگوی قبلی، پایش را روی عرشه کشتی گذاشت و حالا بعد از بیش از یک دهه دریانوردی، در اتاق فرماندهی قرار دارد.

این بانونی دریانورد که با گرفتن مدرک فرماندهی، نام خود را به‌عنوان اولین کاپیتان زن در ایران و انتقاد ثبت کرده، در طول مسیر پرفرازونشیب خود از سال ۱۳۸۹ تا امروز، موفقیت‌ها و بی‌توجه‌های مختلفی را تجربه کرد. وی در گفت‌وگوی صریح با خبرنگار تابناک در استان فارس ، از روزهای سختی که در آغاز کار تا رسیدن به صندلی کاپیتانی گفته شده است.

از یک تماس تا رتبه اول در کلاس ۱۹ نفره

همه‌چیز در سال ۱۳۸۹ و با یک تماس تلفنی شروع شد. زمانی که هنوز هیچ زن ایرانی وارد دوره‌های دریانوردی نشده بود. کاپیتان طهماسبی جرقه اول این مسیر را اینطور تعریف می‌کند: «همت بلند دار که مردان روزگار، از همت بلند به جایی رسیده‌اند. آن سال یکی از دوستان برادرم زنگ زد و گفت می‌خواهد در کلاس‌های دریانوردی ثبت نام کند. برادرم مخالفت کرد و گفت به این کار علاقه ندارد، اما من از او خواستم اجازه بگیرم در این دوره‌ها شرکت کنم.»

تصمیم راحله، آغاز اولین دردسرها بود؛ چون تا آن روز هیچ زنی در ایران و حتی به این رشته نرفته بود و آموزشگاه و اطرافیان به مخالفت می‌کردند. بااین‌حال او کوتاه نیامد و راهی بندر لنگه شد. وی ادامه داد: «نزد کاپیتان عقیل خواجه، مدیر آموزشگاه آریا دریای بندر لنگه رفتم و با پیگیری‌های آنها بالاخره ثبت نام شدم. از خرداد همان سال هم زندگی‌ام وارد مسیر تازه‌ای شد. دوره‌های جانبی حدود شش ماه طول کشید و در آزمون پایانی که ۱۹ خانم حضور داشتند و من تنها خانم بودند، که تاکنون بالاترین نمره را کسب کرده است.»

این بانوی دریانورد روزهایی که برای تکمیل این مرحله راهی تهران شد، را اینگونه بیان کرد: «در قوانین دریانوردی، بعد از هر دوره آموزشی باید آزمون شفاهی بدهید. به همین خاطر به تهران رفتم و آزمون شفاهی سازمان بنادر را با موفقیت پشت سر گذاشتم و دوره عملی یک‌سال‌ونیمه روی در را شروع کردم.»

گلایه از بی‌توجهی‌ها

پا گذاشتن روی عرشه، پایان سختی‌ها نبود؛ بلکه شروع چالش‌های تازه‌ای بود که بسیاری از آن به نبودن امکانات و نگاه‌های بسته برمی‌گشت. وی آن روزها را اینگونه یادآوری کرد: «اوایل کار روی شناور خیلی اذیت شدم. می‌گفتند برای خانم‌ها کابین داریم و اگر می‌خواهی روی کشتی بمانی، امنیت با خودت است. از طرف دیگر، ادارات مختلف و حتی برخی نهادها با تذکرهای‌شان سعی می‌کردند من را منصرف کنند، اما پای تصمیم خود ایستادم و عقب نکشیدم.»

طهماسبی از اینکه در تمام این سال‌ها حمایت ندیده، دلگیر است و تصریح می‌کند: «نه سازمان بنادر می‌دانست چطور باید با حضور یک زن کنار بیاید و نه خودم مسیر مشخصی پیش رو داشتم. حتی صاحبان کشتی‌ها به‌خاطر نداشتن کابین مجزا یا مسائل مالی، حاضر نبودند من را استفاده کنند. متأسفانه هیچ حمایتی از طرف مسئول شهر، استان و کشور ندیدم؛ بعضی اوقات دقیقاً مثل سیل در برابر تیر مشکلات قرار می‌گرفتم، بی‌آنکه کسی به دادم برسد یا حتی یک خسته‌نباشید و ساده بشنوم.»

وقتی از او پرسیدم از این شغل راضی هستید؟ وی اظهار کرد: «اگر بخواهم با توجه به مخالفت‌ها، سنگ‌اندازی‌ها و بی‌حمایتی‌ها بگویم، خیلی راضی نیستم. اما چون این راه را خودم انتخاب کردم، قفل این حرفه را شکستم و مسیر را برای بقیه خانم‌ها باز کردم، حس خوبی دارم. به قول معروف هم راضی‌ام و هم ناراضی.»

از افسری نمونه تا فرماندهی کشتی

طهماسبی بعد از شش ماه کار روی شناور مسافربری کیش و ادامه فعالیت در بندرعباس، سال ۱۳۹۶ در آزمون افسری قبول شد، مدرک «افسر دومی» گرفت و همان سال به‌عنوان افسر نمونه انتخاب شد. وی که در سال ۹۷ نامش در فهرست بانوان نامی ایران قرار گرفت، بعد از ثبت ۳۹ ماه سابقه کار عملی روی دریا (سی تایم دریایی) ، دوره‌های تدریس را هم گذراند و الان مدرس «فنون بقا در دریا» است.

نقطه اوج کارنامه او در سال ۱۴۰۲ رقم خورد. اردیبهشت‌ماه دوره فرماندهی را در بوشهر گذراند و بهمن‌ماه پس از قبولی در آزمون‌های نهایی چابهار و بندرعباس، حکم کاپیتانی را گرفت. خودش درباره این تغییر جایگاه اینگونه توضیح داد: «سکاندار سابق کشتی حالا نفر اول روی شناور شده است. قبلاً مسئولیت ناوبری، کار با رادار و سیستم‌های ارتباطی را داشتم و بعد از کاپیتان، جانشین فرمانده می‌شدم. یعنی دستور می‌گرفتم، اما حالا دیگر دستور می‌دهند.»

پیشنهادهای خارجی را به‌خاطر ایران و سروستان رد کردم

تنها بانوی کاپیتان ایران موفقیتش را به لطف خدا و تلاش خودش می‌داند و گفت: «واقعاً حس می‌کنم یکی از بنده‌هایی هستم که خدا خیلی دوستش دارد و اگر حمایتش به هیچ‌جا نمی‌رسیدم.از اینکه دختر خوشحالم و هیچوقت نخواستم کاش پسر بودم چون هر کاری که یک مرد انجام می‌دهد را انجام می‌دهد.به ایرانی بودنم افتخار می‌کنم و با این که بارها از کشور برایم پیش آمد، قبول نکردم. چون اول کشورم و بعد شهرم سروستان را از صمیم قلب دوست دارم.»

گفت‌وگو: محمد شبیری