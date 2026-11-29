در تاریخ پزشکی معاصر ایران، بعضی چهره‌ها به دلیل تأسیس یک بیمارستان، بعضی به خاطر تربیت شاگردان برجسته و گروهی به واسطه ورود یک دانش جدید به کشور شناخته می‌شوند. اما ابراهیم چهرازی از آن شخصیت‌هایی است که زندگی حرفه‌ای‌اش را نمی‌توان در یک عنوان خلاصه کرد. او پزشک، استاد دانشگاه، نویسنده، فعال اجتماعی، بنیان‌گذار یک بیمارستان تخصصی اعصاب و روان و از چهره‌های علاقه‌مند به سیاست‌گذاری عمومی بود. پزشکی که از فرانسه به ایران بازگشت، در دانشگاه تهران به تدریس پرداخت، بیمارستان اختصاصی ساخت، با مصرف تریاک و الکل مبارزه کرد و سرانجام کوشید مفهوم تازه‌ای به نام «سلامت فکر» را وارد ادبیات عمومی جامعه کند.

به گزارش تابناک، نام چهرازی امروز بیش از هر چیز با بیمارستانی گره خورده است که زمانی از مراکز شناخته‌شده درمان بیماری‌های اعصاب و روان تهران بود و بعدها ساختمان متروک آن به یکی از نشانه‌های فراموش‌شده تاریخ پزشکی پایتخت تبدیل شد. اما پشت این ساختمان، داستان پزشکی قرار دارد که در دوره‌ای فعالیت می‌کرد که روان‌پزشکی هنوز در ایران رشته‌ای نوپا بود و جامعه نیز با تصور سنتی از بیماری روانی و مفهوم تیمارستان فاصله چندانی نگرفته بود.

از باغبادران تا دارالفنون؛ مسیر یک پزشک متفاوت

سیدابراهیم چهرازی، معروف به ابراهیم چهرازی باغبادرانی، در سال ۱۲۸۷ خورشیدی در باغبادران لنجان اصفهان به دنیا آمد. پدرش سیدمرتضی، که در منابع محلی با عنوان صدرالاطباء شناخته می‌شود، پزشک و حکیم بود. بنابراین پزشکی برای او حرفه‌ای کاملاً بیگانه و انتخابی اتفاقی نبود. او از خانواده‌ای می‌آمد که طبابت در آن جایگاه شناخته‌شده‌ای داشت.

تحصیلات ابتدایی را در زادگاهش آغاز کرد و سپس برای ادامه تحصیل راهی تهران شد. تحصیل در دارالفنون، او را در معرض فضای آموزشی جدید قرار داد؛ فضایی که از زمان تأسیس این مدرسه، به یکی از مجاری ورود علوم و فنون جدید به ایران تبدیل شده بود.

چهرازی در سال ۱۳۰۸ خورشیدی در شمار دانشجویان اعزامی ایران به اروپا قرار گرفت. اعزام دانشجو به خارج، بخشی از برنامه نوسازی دستگاه آموزشی و اداری کشور در دوره رضاشاه بود. دولت به این نتیجه رسیده بود که برای ساختن نهادهای جدید، باید متخصصانی تربیت کند که با دانش و روش‌های علمی اروپا آشنا باشند.

در روایت‌های زندگی‌نامه‌ای چهرازی آمده است که او در آزمون اعزام دانشجو رتبه بسیار ممتازی کسب کرد و در علوم طبیعی و ریاضی نیز توانایی قابل توجهی داشت. این روایت‌ها، تصویری از جوانی ارائه می‌کنند که پیش از ورود به عرصه پزشکی، از نظر تحصیلی استعداد برجسته‌ای داشته است.

فرانسه در آن زمان یکی از مهم‌ترین مراکز آموزش پزشکی برای دانشجویان ایرانی بود. چهرازی نیز در همین محیط با پزشکی مدرن، عصب‌شناسی و مطالعات مربوط به دستگاه عصبی آشنا شد. انتخاب این مسیر بعدها در نوع نگاه او به بیماری‌های روانی تأثیر گذاشت.

زندگی دانشجویی او در فرانسه نیز خالی از دشواری نبود. در خاطراتی که از او منتشر شده، به مقرری ماهانه دانشجویان ایرانی اشاره شده است؛ حدود ۱۶۰۰ فرانک که بخش قابل توجهی از آن صرف پانسیون و هزینه غذا می‌شد. او همچنین از صاحب پانسیون خود یاد کرده که افسر ژاندارمری فرانسه بود و حقوق ماهانه‌اش حدود ۶۰۰ فرانک بود. این جزئیات کوچک، تصویری ملموس از زندگی دانشجویان اعزامی ایران در اروپا ارائه می‌کند؛ نسلی که با امکانات محدود مالی، مأموریت تحصیل و بازگشت به کشور را برعهده داشت.

در همان خاطرات آمده است که همکلاسی‌هایش برای رفع اشکال و مرور درس‌ها به او مراجعه می‌کردند. اگرچه این روایت از زبان خود چهرازی نقل شده، اما از جایگاه تحصیلی او در میان دانشجویان ایرانی و خارجی حکایت دارد.

بازگشت به ایران؛ پزشکی در کشوری که هنوز با روان‌پزشکی آشنا نبود

بازگشت چهرازی به ایران با دوره شکل‌گیری ساختارهای جدید آموزش عالی و گسترش دانشگاه تهران هم‌زمان شد. او در مدرسه طب و سپس در ساختار آموزشی دانشکده پزشکی تهران به فعالیت پرداخت و در آموزش بیماری‌های اعصاب و روان نقش پیدا کرد.

برای فهم اهمیت این فعالیت باید شرایط آن دوره را در نظر گرفت. بیماری‌های روانی در بخش بزرگی از جامعه همچنان با تصورات سنتی، ترس، انگ اجتماعی و گاه برداشت‌های خرافی توضیح داده می‌شدند. خانواده‌ها معمولاً تمایلی نداشتند درباره بیماری روانی یکی از اعضای خود صحبت کنند و مراجعه به تیمارستان نیز برای بسیاری از آنان آخرین راه‌حل بود.

از سوی دیگر، مراکز دولتی نگهداری بیماران روانی با کمبود امکانات، نیروی متخصص، پرستار و تجهیزات مواجه بودند. فاصله میان پزشکی دانشگاهی و وضعیت واقعی مراکز درمانی نیز قابل توجه بود.

چهرازی در چنین فضایی فعالیت خود را آغاز کرد. او به‌تدریج در آموزش بیماری‌های مغز و اعصاب و روان جایگاهی پیدا کرد و در شمار پزشکانی قرار گرفت که به تثبیت این حوزه در آموزش پزشکی ایران کمک کردند.

البته باید میان عصب‌شناسی و روان‌پزشکی امروزی و وضعیت آن دو در دهه‌های نخست قرن چهاردهم خورشیدی تفاوت قائل شد. در آن دوره مرزهای تخصصی این رشته‌ها به روشنی امروز تفکیک نشده بود و بسیاری از پزشکان در حوزه بیماری‌های مغز، دستگاه عصبی و اختلالات روانی به‌طور هم‌زمان فعالیت می‌کردند.

چهرازی نیز از همین نسل بود؛ نسلی که بیماری روانی را تا حد زیادی از منظر کارکرد مغز و دستگاه عصبی مطالعه می‌کرد. این رویکرد با جریان‌های روان‌کاوانه و روان‌پویشی که بعدها در ایران گسترش یافتند، تفاوت داشت.

بیمارستان چهرازی؛ پروژه‌ای فراتر از یک مطب خصوصی

یکی از مهم‌ترین اقدامات چهرازی، تأسیس بیمارستان اختصاصی اعصاب و روان بود. او در سال ۱۳۱۸ بیمارستان خود را راه‌اندازی کرد. این مرکز ابتدا در محدوده دروس قرار داشت و بعدها به زمینی وسیع‌تر در منطقه دره قشلاق، در حوالی محدوده امروزی پارک ملت تهران، منتقل شد.

تأسیس چنین مرکزی در آن زمان اقدامی معمولی نبود. درمان بیماری‌های روانی به امکانات خاص، فضای مناسب، مراقبت مستمر و نیروی انسانی آموزش‌دیده نیاز داشت. چهرازی با تأسیس این بیمارستان تلاش کرد بخشی از کمبودهای نظام درمانی کشور را از طریق ایجاد یک مرکز تخصصی خصوصی جبران کند.

بیمارستان به‌تدریج با نام خانوادگی مؤسس خود شناخته شد. «چهرازی» دیگر فقط نام یک پزشک نبود؛ به نام یک مرکز درمانی تبدیل شده بود که بیماران و خانواده‌های آنان آن را می‌شناختند.

در این میان، یک نکته قابل توجه وجود دارد: چهرازی با وجود فعالیت دانشگاهی و حضور در ساختار پزشکی دولتی، به ظرفیت بخش خصوصی برای ایجاد نهادهای تخصصی نیز اعتقاد داشت. او به جای محدود ماندن به فعالیت در بیمارستان‌های موجود، منابع و توان خود را صرف ساختن یک مرکز مستقل کرد.

این انتخاب را می‌توان از دو زاویه بررسی کرد. از یک طرف، ایجاد بیمارستان خصوصی در شرایط کمبود امکانات، اقدامی مؤثر در گسترش خدمات درمانی بود. از طرف دیگر، چنین مراکزی طبیعتاً با مسئله هزینه درمان و دسترسی طبقات مختلف جامعه مواجه بودند؛ مسئله‌ای که خود چهرازی نیز در برخی روایت‌هایش به آن توجه نشان داده است.

ماجرای دختر شهردار تهران؛ روایتی از نگاه اجتماعی چهرازی

یکی از حکایت‌های جالب درباره چهرازی، ماجرای درمان دختر غلامحسین ابتهاج، شهردار وقت تهران، است.

این ماجرا در روایت‌های زندگی‌نامه‌ای به نقل از خاطرات خود چهرازی آمده است. بنا بر این روایت، دختر ابتهاج به بیماری روانی مبتلا شده بود و درمان‌های قبلی نتیجه مطلوبی نداشتند. چهرازی مسئولیت درمان او را برعهده گرفت و بیمار بهبود پیدا کرد.

پس از پایان درمان، نماینده شهردار نزد پزشک رفت تا درباره حق‌الزحمه او سؤال کند. پاسخ چهرازی، مطابق روایت منتشرشده، به جای تعیین مبلغ، متوجه مسئله دیگری شد: او به این نکته اشاره کرد که خانواده ابتهاج به دلیل برخورداری از امکانات مالی توانسته‌اند از خدمات یک پزشک متخصص استفاده کنند، اما بسیاری از بیماران دیگر به دلیل فقر از چنین امکانی محروم‌اند.

اهمیت این حکایت بیش از آنکه در جزئیات درمان باشد، در تصویری است که از نگرش اجتماعی چهرازی ارائه می‌کند. او در این روایت، درمان بیماری روانی را موضوعی فراتر از رابطه مالی پزشک و بیمار می‌بیند.

البته این حکایت از خاطرات خود او نقل شده و برای تأیید مستقل آن باید اسناد خانواده ابتهاج یا گزارش‌های هم‌زمان بررسی شود. با این حال، در شناخت تصویری که چهرازی از خود و مسئولیت حرفه‌ای پزشک ارائه می‌کرد، روایت قابل توجهی است.

پزشکی که با تریاک و الکل هم درافتاد

فعالیت‌های چهرازی به بیمارستان و دانشگاه محدود نماند. یکی از حوزه‌های مهم توجه او مبارزه با مصرف تریاک و الکل بود.

در دهه‌های نخست قرن چهاردهم خورشیدی، مصرف تریاک در بخش‌هایی از جامعه ایران رواج گسترده‌ای داشت. این ماده در برخی محیط‌های اجتماعی حتی به‌عنوان یک عادت معمولی پذیرفته شده بود و هنوز نگاه عمومی به آن با ادبیات امروزی اعتیاد و آسیب اجتماعی تفاوت داشت.

چهرازی در شمار پزشکانی قرار گرفت که تلاش کردند مسئله اعتیاد را از حوزه موعظه اخلاقی خارج کنند و آن را به موضوع سلامت عمومی تبدیل سازند.

او در شکل‌گیری و فعالیت انجمن مبارزه با تریاک و الکل نقش داشت. در منابع زندگی‌نامه‌ای، تاریخ آغاز فعالیت این تشکل‌ها یکسان نیست و سال‌های ۱۳۲۲ و ۱۳۲۳ نیز ذکر شده است. به همین دلیل، برای تعیین تاریخ دقیق تأسیس باید اسناد انجمن و مطبوعات همان دوره بررسی شوند.

اهمیت فعالیت چهرازی در این بود که اعتیاد را صرفاً مسئله‌ای مربوط به اراده و اخلاق فرد نمی‌دانست. او آن را با وضعیت خانواده، سلامت روان، آسیب‌های اجتماعی و مسئولیت حکومت مرتبط می‌کرد.

این رویکرد، او را به نهادهای دولتی و کمیسیون‌های مرتبط با موضوع مواد مخدر نیز نزدیک کرد. در واقع، چهرازی از معدود پزشکانی بود که تلاش می‌کرد دانش پزشکی را به عرصه سیاست‌گذاری اجتماعی پیوند بزند.

چهرازی و سیاست؛ پزشک دانشگاهی در میدان عمومی

ورود چهرازی به عرصه سیاست نیز از بخش‌های کمتر بررسی‌شده زندگی اوست. در برخی زندگی‌نامه‌ها به حضور او در مجلس شورای ملی و فعالیت حزبی اشاره شده است. همچنین عضویت او در حزب سوسیالیست در سال ۱۳۲۸ ذکر شده است.

با این حال، درباره جزئیات دوره نمایندگی، میزان فعالیت پارلمانی و جایگاه تشکیلاتی او اطلاعات یکدستی در منابع عمومی وجود ندارد. برای روشن شدن این بخش از زندگی‌اش باید اعتبارنامه‌های نمایندگی، فهرست اعضای احزاب و صورت مذاکرات مجلس با یکدیگر تطبیق داده شوند.

آنچه فعلاً می‌توان با احتیاط گفت این است که چهرازی برخلاف تصویر رایج از یک پزشک منزوی و صرفاً دانشگاهی، به مسائل عمومی و سیاسی نیز علاقه داشت.

این ویژگی در میان بخشی از پزشکان نسل اول دانشگاهی ایران غیرمعمول نبود. آنان پزشکی را حرفه‌ای جدا از جامعه نمی‌دیدند و گاهی در انجمن‌های اجتماعی، تشکل‌های سیاسی و فعالیت‌های عمومی حضور پیدا می‌کردند.





یک پزشک و ماجرای مجسمه فردوسی در فرانسه

یکی از جذاب‌ترین بخش‌های زندگی چهرازی به دوران اقامت او در فرانسه و ماجرای ساخت مجسمه فردوسی مربوط می‌شود.

در سال ۱۳۱۳ خورشیدی، هم‌زمان با برگزاری جشن‌های هزاره فردوسی، موضوع ساخت تندیس شاعر بزرگ ایرانی در میان ایرانیان داخل و خارج کشور مطرح شد.

در روایت‌های تاریخی این ماجرا آمده است که چهرازی در میان دانشجویان ایرانی مقیم فرانسه برای جمع‌آوری کمک مالی مشارکت داشت. شمار دانشجویان مشارکت‌کننده در روایت‌های مختلف یکسان نیست و اعدادی در حدود ۴۱۰ تا ۵۰۰ نفر ذکر شده است.

مجسمه‌سازی فرانسوی به نام لورنزی مسئول ساخت اثر شد. نکته جالب ماجرا این بود که ظاهراً تصویر دقیقی از چهره فردوسی در اختیار او قرار نداشت.

در روایتی که از این ماجرا نقل شده، چهرازی برای مجسمه‌ساز درباره فردوسی، شاهنامه و جایگاه شاعر ایرانی توضیح می‌دهد و حتی بخش‌هایی از شاهنامه را برای او می‌خواند تا بتواند تصور مناسب‌تری از شخصیت فردوسی پیدا کند.

این حکایت، حتی اگر جزئیات آن نیازمند مقابله با اسناد پروژه مجسمه باشد، وجه دیگری از شخصیت چهرازی را نشان می‌دهد: پزشکی که علاقه‌اش به فرهنگ و هویت ایرانی به فعالیت‌های حرفه‌ای او محدود نمی‌شد.

او از نسلی بود که تحصیل در اروپا را با نوعی احساس مسئولیت نسبت به ایران همراه می‌کردند. برای چنین نسلی، مدرن شدن به معنای فاصله گرفتن از فرهنگ ملی نبود؛ دست‌کم در بخشی از رفتارهای اجتماعی آنان، تلاش برای پیوند دانش جدید و هویت ایرانی دیده می‌شد.

«سلامت فکر» ؛ پروژه‌ای برای درمان جامعه

شاید مهم‌ترین بخش اندیشه اجتماعی چهرازی را باید در فعالیت‌های مربوط به سلامت فکر جست‌وجو کرد.

او معتقد بود سلامت انسان فقط به وضعیت جسمانی محدود نیست و سلامت روانی و فکری نیز باید به‌عنوان یکی از ارکان زندگی اجتماعی مورد توجه قرار گیرد.

این نگاه باعث شد فعالیت‌های او از درمان بیماران بستری فراتر برود. او به دنبال آن بود که موضوع سلامت روان وارد مطبوعات، انجمن‌های اجتماعی و گفت‌وگوهای عمومی شود.

در همین مسیر، جمعیت‌هایی با محوریت حمایت از بیماران روانی و سلامت فکر فعالیت کردند. در بهمن ۱۳۳۵ نیز تصمیم به ادغام برخی از این ساختارها و تشکیل مجموعه‌ای با عنوان «جمعیت بهداشت روحی» گرفته شد.

یکی از مهم‌ترین ابزارهای این جریان، انتشار مجله «سلامت فکر» بود. پیش‌شماره آن در زمستان ۱۳۳۶ و نخستین شماره در فروردین ۱۳۳۷ منتشر شد. چهرازی صاحب‌امتیاز مجله بود و دارا چهرازی نیز در دوره‌ای مسئولیت سردبیری آن را برعهده داشت.

انتشار چنین مجله‌ای در آن دوره اهمیت قابل توجهی داشت. مطبوعات تخصصی پزشکی معمولاً مخاطبان محدودی داشتند، اما موضوع سلامت فکر ظرفیت آن را داشت که پزشکان، معلمان، خانواده‌ها، مدیران و حتی سیاست‌گذاران را مخاطب قرار دهد.

چهرازی می‌خواست جامعه درباره اختلالات روانی، رفتارهای اجتماعی و سلامت ذهنی بیشتر بداند. این هدف در شرایطی دنبال می‌شد که صحبت از بیماری روانی هنوز با نوعی شرم و پنهان‌کاری همراه بود.

آن ۹۵ درصد جنجالی؛ وقتی پزشک درباره جامعه حکم صادر می‌کند

یکی از جالب‌ترین اسناد مطبوعاتی مربوط به چهرازی، گفت‌وگوی او با روزنامه اطلاعات در ۱۸ بهمن ۱۳۳۵ است.

او در این گفت‌وگو ادعایی مطرح می‌کند که حتی امروز نیز توجه‌برانگیز است: به اعتقاد او حدود ۹۵ درصد مردم ایران دچار نوعی «عدم تعادل اخلاقی» هستند.

این عدد را نباید یک آمار علمی معتبر تلقی کرد. در منابع موجود نیز شواهدی از انجام یک مطالعه جمعیتی استاندارد برای رسیدن به چنین نسبتی ارائه نشده است. بنابراین به نظر می‌رسد با یک داوری اجتماعی و فرهنگی مواجهیم، نه نتیجه یک پژوهش آماری.

اما چرا این اظهارنظر اهمیت دارد؟

چهرازی میان بیماری روانی شدید و آنچه خودش عدم تعادل روحی و اخلاقی می‌نامید، تفاوت قائل می‌شد. از نگاه او، سلامت فکر فقط به معنای نداشتن بیماری‌ای نبود که فرد را نیازمند بستری در تیمارستان کند. بسیاری از رفتارهای اجتماعی، اختلافات خانوادگی و کشمکش‌های انسانی نیز می‌توانستند نشانه‌ای از وضعیت نامناسب روانی جامعه باشند.

این نگاه از یک جهت پیشرو بود؛ زیرا سلامت روان را به موضوعی عمومی تبدیل می‌کرد. اما از جهت دیگر، مشکلات اخلاقی و اجتماعی را بیش از اندازه در چارچوب پزشکی و روان‌شناختی قرار می‌داد.

اینجا یکی از تناقض‌های جالب شخصیت فکری چهرازی آشکار می‌شود. او از یک طرف برای علمی کردن درمان بیماری‌های روانی تلاش می‌کرد، اما از طرف دیگر گاهی با استفاده از زبان پزشکی درباره کل جامعه داوری می‌کرد.

این همان نقطه‌ای است که نباید در زندگی‌نامه او از کنار آن به‌سادگی عبور کرد. چهرازی نه یک قهرمان بی‌نقص بود و نه صرفاً پزشکی که بیمارستانی به نام خود تأسیس کرد؛ او نماینده دوره‌ای بود که مرز میان پزشکی، اخلاق، اصلاح اجتماعی و سیاست هنوز به‌روشنی امروز ترسیم نشده بود.

شاگردان و میراث علمی؛ از چهرازی تا نسل بعدی روان‌پزشکان

اهمیت چهرازی را باید در تربیت نسل بعدی پزشکان نیز جست‌وجو کرد.

یکی از نام‌های مهم در این زمینه هاراطون داویدیان است؛ پزشکی که بعدها خود به یکی از چهره‌های برجسته روان‌پزشکی ایران تبدیل شد.

بر اساس روایت‌های تاریخی، داویدیان پس از پایان تحصیلات پزشکی و خدمت نظام وظیفه، در سال ۱۳۲۹ به درخواست خود به دستیاری بخش بیماری‌های روانی دانشگاه تهران رفت و در آنجا با ابراهیم چهرازی و دکتر ناصری همکاری کرد.

داویدیان بعدها استاد روان‌پزشکی شد و در ثبت تاریخ شکل‌گیری این رشته در ایران نیز نقش داشت.

اهمیت این ارتباط در آن است که میراث چهرازی را از محدوده ساختمان بیمارستان و آثار مکتوب او فراتر می‌برد. نسل بعدی پزشکان، در محیط آموزشی‌ای رشد کردند که چهرازی از سازندگان آن بود.

البته در منابع در دسترس، خاطره شخصی مفصل و مستقیمی از داویدیان درباره خلق‌وخو، رفتار روزمره یا شیوه تدریس چهرازی پیدا نشده است. بنابراین نباید از این همکاری حرفه‌ای، حکایت‌هایی درباره رابطه استاد و شاگرد ساخت.

در کنار داویدیان، بررسی خاطرات و آثار پزشکانی مانند عبدالحسین میرسپاسی و حسین رضاعی نیز می‌تواند برای بازسازی فضای پزشکی و روان‌پزشکی آن دوره راهگشا باشد.

از خاطرات شخصی تا ساختمان متروک؛ سرنوشت یک میراث

در میان روایت‌های مربوط به چهرازی، چند خاطره شخصی نیز اهمیت دارند. یکی همان ماجرای درمان دختر شهردار تهران است که از زبان خود او نقل شده و تصویری از توجهش به مسئله دسترسی نابرابر به درمان ارائه می‌دهد.

خاطره دیگر به دوران تحصیل در فرانسه و مراجعه همکلاسی‌ها برای رفع اشکال درسی مربوط است؛ روایتی که از جایگاه تحصیلی او حکایت دارد.

اما در مورد خاطرات اعضای خانواده، بیماران و همسایگان بیمارستان، هنوز نمی‌توان مجموعه‌ای از روایت‌های مستقل و مستند ارائه کرد. پژوهش‌های محلی درباره مجموعه چهرازی به گفت‌وگو با برخی افراد مرتبط با خانواده و همسایگان اشاره کرده‌اند، ولی برای تبدیل این اطلاعات به خاطرات قابل نقل باید متن کامل مصاحبه‌ها در دسترس باشد.

آنچه روشن است، بیمارستان چهرازی در طول سال‌ها به بخشی از حافظه شهری تهران تبدیل شد. مجموعه‌ای که زمانی محل درمان بیماران اعصاب و روان بود، بعدها تعطیل شد و ساختمان آن وضعیت متروک پیدا کرد.

این سرنوشت، تضاد قابل تأملی با اهمیت تاریخی مؤسس آن دارد. چهرازی برای ایجاد یک نهاد تخصصی تلاش کرده بود، اما خود آن نهاد در گذر زمان نتوانست جایگاه اولیه‌اش را حفظ کند.

حتی در فرهنگ عامه نیز نام بیمارستان از معنای اولیه خود فاصله گرفت. پادکست «رادیو چهرازی» از فضای این بیمارستان و تصور عمومی از بیماران آن الهام گرفت و نام مجموعه را وارد فضای تازه‌ای از حافظه فرهنگی و شهری کرد. البته این اثر هنری را نباید سندی درباره تاریخ واقعی بیمارستان یا بیماران آن دانست؛ اهمیتش در ماندگاری نام چهرازی در حافظه عمومی است.

چهرازی را چگونه باید شناخت؟

زندگی ابراهیم چهرازی را می‌توان در چند مسیر به‌هم‌پیوسته خلاصه کرد: پزشکی که از نظام اعزام دانشجو به اروپا استفاده کرد، با دانش پزشکی جدید بازگشت، در آموزش دانشگاهی مشارکت کرد، بیمارستان تخصصی ساخت، به مبارزه با اعتیاد پرداخت، وارد فعالیت‌های اجتماعی و سیاسی شد و در نهایت کوشید سلامت روان را از یک موضوع صرفاً درمانی به مسئله‌ای عمومی تبدیل کند.

اما برای شناخت واقعی او باید از قهرمان‌سازی فاصله گرفت.

چهرازی محصول پروژه نوسازی ایران در دوره پهلوی اول بود. او از فرصت آموزش در اروپا بهره برد و در بازگشت، بخشی از دانش و تجربه خود را وارد ساختار پزشکی کشور کرد. در عین حال، به ظرفیت بخش خصوصی برای ایجاد نهادهای درمانی اعتقاد داشت و در فعالیت‌های اجتماعی نیز حضور پیدا کرد.

از سوی دیگر، اظهارنظرهای او درباره وضعیت اخلاقی جامعه و نسبت دادن بخش بزرگی از مشکلات اجتماعی به عدم تعادل روحی، نشان می‌دهد که نگاهش به سلامت روان گاهی با نوعی پزشکی‌سازی مسائل اخلاقی و اجتماعی همراه بود؛ رویکردی که امروز می‌توان درباره اعتبار علمی و پیامدهای آن بحث کرد.

یکی از مهم‌ترین ویژگی‌های او همین گستردگی دغدغه‌ها بود. چهرازی نمی‌خواست فقط پزشکی باشد که بیماری را تشخیص می‌دهد و دارو تجویز می‌کند. او به دنبال تغییر نگاه جامعه به بیماری روانی بود و تصور می‌کرد درمان انسان بدون توجه به محیط اجتماعی و فرهنگی او کامل نخواهد شد.

شاید به همین دلیل است که نام او را نمی‌توان صرفاً با بیمارستانی که تأسیس کرد به خاطر سپرد. بیمارستان چهرازی بخشی از تاریخ شهری تهران است، اما نقش او در ورود و تثبیت دانش عصب‌شناسی و روان‌پزشکی جدید، اهمیت تاریخی گسترده‌تری دارد.

سرگذشت او همچنین یادآور مسئله‌ای مهم در تاریخ نوسازی ایران است: ورود دانش جدید به کشور تنها با تأسیس دانشگاه و اعزام دانشجو اتفاق نمی‌افتد. این دانش زمانی در جامعه ریشه می‌دواند که افرادی آن را به نهاد، آموزش، درمان و فرهنگ عمومی تبدیل کنند.

ابراهیم چهرازی یکی از همین افراد بود؛ پزشکی که از باغبادران به فرانسه رفت، به تهران بازگشت، بیمارستان ساخت و تلاش کرد ایرانیان را متوجه مسئله‌ای کند که تا پیش از آن کمتر درباره‌اش صحبت می‌شد: سلامت روان.

ساختمان بیمارستانش ممکن است از رونق افتاده باشد، اما پرسشی که او مطرح می‌کرد همچنان زنده است: جامعه‌ای که برای سلامت جسم خود هزینه می‌کند، تا چه اندازه برای سلامت روان و تعادل فکری شهروندانش اهمیت قائل است؟