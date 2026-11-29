مدیر گروه مطالعات و جغرافیای نظامی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه گفت: مراسم رونمایی از هشت عنوان کتاب با موضوع نقش اصفهان در دفاع مقدس در ماه جاری و در این استان برگزار می‌شود.

به گزارش تابناک؛ دکتر اکبر رستمی با اعلام این خبر گفت: این مراسم با همکاری سپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان برگزار می‌شود و طی آن از نویسندگان آثار نیز تجلیل خواهد شد.

وی با اشاره به نقش محوری استان اصفهان در دوران دفاع مقدس افزود: لشکرهای ۱۴ امام حسین(ع) و ۸ نجف اشرف، دو یگان مهم استان بودند که عملکرد آنها در ۴ قالب آثار پژوهشی:۱- شناسنامه،۲-اطلس،۳-نبردی و۴ - کارنامه، پژوهش و تدوین شده است.

مدیر گروه مطالعات و جغرافیای نظامی مرکز اسناد وتحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه درادامه به معرفی هشت اثری که قرار است در این مراسم رونمایی شوند پرداخت:

شناسنامه یگانی:

کتاب«شناسنامه لشکر ۱۴ امام حسین(ع) در دوران دفاع مقدس» ، کتاب«شناسنامه لشکر ۸ نجف اشرف در دوران دفاع مقدس».

اطلس یگانی:

کتاب«اطلس لشکر ۱۴ امام حسین(ع) در دوران دفاع مقدس» ، کتاب«اطلس لشکر ۸ نجف اشرف دردوران دفاع مقدس».

آثار نبردی:

کتاب«فتح ارتفاعات غربی حمرین» با موضوعت عملیات محرم و کتاب«عبور از تنگه زلیجان» با موضوعیت عملیات فتح المبین.

کارنامه عملیاتی:

کتاب«پرواز ساعت۱۶» و کتاب «پاسداران تنگه احد» با محوریت و موضوعیت نقش رزمندگان اصفهان در مقابله با ضد انقلاب در شمال غرب و آزادسازی سنندج.

رستمی در پایان تاکید کرد: تدوین این آثار با همکاری مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه، و سپاه صاحب الزمان(عج) استان اصفهان و با بهره گیری از اسناد، پژوهش‌های میدانی و تجربه فرماندهان و رزمندگان دوران دفاع مقدس انجام شده است.

منبع: پایگاه اطلاع رسانی مرکز اسناد و تحقیقات دفاع مقدس و مجاهدت‌های سپاه