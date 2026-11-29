به گزارش تابناک، سرایا القدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی فلسطین، در بیانیه‌ای شهادت اکرم الشاعر، معروف به «ابوصالح» ، عضو شورای نظامی این گروه و فرمانده تیپ خان‌یونس را اعلام و تأکید کرد وی بامداد امروز (یکشنبه) در ۵۴ سالگی، پس از سال‌ها فعالیت در صفوف این جنبش و شاخه‌های نظامی آن، به شهادت رسید.

این جنبش در بیانیه خود اعلام کرد الشاعر از اعضای برجسته شورای نظامی سرایا القدس، شاخه نظامی جنبش جهاد اسلامی بود و مسئولیت فرماندهی تیپ خان‌یونس را بر عهده داشت. این جنبش همچنین به نقش فرماندهی میدانی او در جریان نبرد «طوفان الاقصی» و حضورش در رأس نیروهای سرایا القدس در خان‌یونس اشاره کرد.

در ادامه این بیانیه آمده است الشاعر پیشتر از چندین تلاش برای ترور جان سالم به در برده بود و تا زمان درگذشتش به انجام مسئولیت‌های خود پایبند ماند.

در این بیانیه همچنین آمده است شماری از فرزندان و برادر او در مقاطع گذشته و در جریان نبرد جاری «طوفان الاقصی» شهید شده‌اند.

جنبش جهاد اسلامی تأکید کرد شهادت الشاعر، مسیر شاخه نظامی این جنبش را متوقف نخواهد کرد و همرزمان او همان مسیر را ادامه خواهند داد.

این جنبش همچنین درگذشت وی را به خانواده، همرزمان و عموم ملت فلسطین تسلیت گفت.

منبع: ایسنا