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یک باند مسلحِ نقاب‌دار در مسیرِ فرودگاه اصلی پرو، به یک خودروی جیپِ زرهی کمین زدند. آن‌ها ضمن مجروح کردن یک مرد ۲۹ ساله هندی و یک زن ۳۵ ساله اهل پرو، یک چمدان سبز و دو کیف دیگر را با خود بردند. این حادثه حوالی ساعت شش و سی دقیقه صبح در خروجی «سانتا روزا» در منطقه «کایائو» رخ داد؛ جایی که یک خودروی سواری نیسان از پشت به جیپ برخورد کرد. تصاویر ویدیویی نشان می‌دهند که افراد مسلح جیپ را محاصره کرده و به سمت پنجره‌ها و شیشه جلوی آن تیراندازی می‌کنند. سپس یکی از آن‌ها با قنداق اسلحه به شیشه کناری کوبید تا اینکه درِ خودرو باز شد. این دو نفر به پلیس گفتند که در حال حمل جواهرات بوده‌اند. هر دو به یک مرکز درمانی محلی منتقل شده‌اند و وضعیت جسمانی‌شان پایدار است.