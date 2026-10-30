مهرانگیز راستین در ایران بازداشت شد

به گزارش تابناک، گروه علاج که گفته گروهی برای معرفی وطن فروشان است، اعلام کرده که بازداشت راستین در پی پیگیری‌های این گروه و بر اساس اطلاعات و مستندات ارائه‌شده درباره فعالیت‌های او انجام شده است.

گروه علاج تاکید کرده است که راستین در برخی تحرکات میدانی، از جمله حضور یا دعوت به تجمعات ضد جمهوری اسلامی ایران، نقش داشته است.

بر اساس اعلام این گروه، فرد بازداشت‌شده همچنین در برگزاری تجمعات در خارج از کشور نقش داشته و با طرح درخواست‌هایی برای آغاز جنگ علیه ایران، در راستای اهداف دولت آمریکا فعالیت کرده است.

گروه علاج اعلام کرده است که شناسایی و معرفی این فرد با همکاری یکی از ایرانیان مقیم خارج از کشور صورت گرفته است.

این گروه در پایان از مخاطبان خود خواسته است اطلاعات و مستندات مربوط به فعالیت‌های افرادی را که در راستای اهداف آمریکا علیه ایران فعالیت می‌کنند، برای پیگیری‌های بعدی از طریق پیام رسان ایتا و بله در اختیار آن قرار دهند.

منبع: فارس