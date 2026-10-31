بازداشت عوامل تهیه و تولید کلیپ مبتذل در مهدیشهر

عوامل تهیه کلیپ مبتذل در مهدیشهر با هدف افزایش بازدید و جذب دنبال‌کننده در فضای مجازی، در کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی و بازداشت شدند.
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بازداشت عوامل تهیه و تولید کلیپ مبتذل در مهدیشهر


به گزارش تابناک؛ ‌‌دادگستری کل استان سمنان اعلام کرد: در پی انتشار کلیپی مبتذل که موجب جریحه‌دار شدن عفت و اخلاق عمومی در حوزه قضایی مهدیشهر شد، پرونده قضایی تشکیل و موضوع با قید فوریت در دستور کار مرجع قضایی قرار گرفت.

شناسایی عوامل تولید کلیپ در کمتر از ۲۴ ساعت

افراد دخیل در تهیه و تولید کلیپ در کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی و به مرجع قضایی معرفی شدند و پس از انجام تحقیقات اولیه و تفهیم اتهام، به دلیل عجز از تودیع تأمین کیفری متناسب، به زندان معرفی شدند.

بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد تهیه و انتشار این محتوا با هدف جلب بازدید بیشتر و افزایش تعداد دنبال‌کنندگان در فضای مجازی انجام شده است.

منبع: تسنیم

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