بازداشت عوامل تهیه و تولید کلیپ مبتذل در مهدیشهر



به گزارش تابناک؛ ‌‌دادگستری کل استان سمنان اعلام کرد: در پی انتشار کلیپی مبتذل که موجب جریحه‌دار شدن عفت و اخلاق عمومی در حوزه قضایی مهدیشهر شد، پرونده قضایی تشکیل و موضوع با قید فوریت در دستور کار مرجع قضایی قرار گرفت.

شناسایی عوامل تولید کلیپ در کمتر از ۲۴ ساعت

افراد دخیل در تهیه و تولید کلیپ در کمتر از ۲۴ ساعت شناسایی و به مرجع قضایی معرفی شدند و پس از انجام تحقیقات اولیه و تفهیم اتهام، به دلیل عجز از تودیع تأمین کیفری متناسب، به زندان معرفی شدند.

بررسی‌های اولیه نشان می‌دهد تهیه و انتشار این محتوا با هدف جلب بازدید بیشتر و افزایش تعداد دنبال‌کنندگان در فضای مجازی انجام شده است.

منبع: تسنیم