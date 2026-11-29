دولت بوسنی و هرزگوین با مطرح کردن ادعاهای بی‌اساس، چهار تبعه ایرانی را از پایتخت این کشور، سارایوو، اخراج کرد.

به گزارش تابناک، دولت بوسنی و هرزگوین با مطرح کردن ادعاهای بی‌اساس، چهار تبعه ایرانی را از پایتخت این کشور، سارایوو، اخراج کرد.

رسانه‌های محلی خبر می‌دهند که المدین کوناکوویچ، وزیر امور خارجه بوسنی، هفته گذشته این افراد را عنصر نامطلوب اعلام کرد، در حالی که سه تن از آن‌ها دیپلمات رسمی ایران محسوب می‌شوند.

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چهار تبعه ایرانی چهارشنبه هفته گذشته بوسنی و هرزگوین را ترک کرده‌اند.