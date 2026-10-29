هگست یک فرمانده ارشد نظامی دیگر را اخراج کرد

به گزارش تابناک؛ پیت هگست، وزیر جنگ آمریکا، یک فرمانده ارشد نظامی دیگر این کشور را در بحبوحه تنش‌ها و تهدیدها علیه ایران اخراج کرد.

نشریه «آتلانتیک» به نقل از مقام‌های بی‌نام نوشت که «پیت هگزث» وزیر جنگ آمریکا در بحبوحه تهدیدها علیه ایران، سپهبد «برت سیلویا» مدیر برنامه‌ریزی راهبردی برای ستاد مشترک ارتش این کشور را از سمت خود برکنار کرد.

برکناری بدون توضیح در پنتاگون

این منابع با بیان اینکه هیچ توضیحی برای اخراج سیلویا ارائه نشده، گفتند: «این در زمان بسیار نامناسبی اتفاق می‌افتد، با توجه به اینکه ترامپ ممکن است در حال برنامه‌ریزی برای از سرگیری جنگ علیه ایران باشد».

به گفته این افراد، سیلویا هیچ دلیل رسمی برای برکناری خود دریافت نکرده و مشخصات او نیز فوراً از وبگاه پنتاگون حذف شده است.

در این گزارش آمده است که جانشین وی هنوز منصوب نشده است.

موج برکناری ژنرال‌ها در دوره هگزث

آتلانتیک همچنین افزود که سیلویا دومین مقام ارشد برنامه‌ریزی راهبردی است که امسال از سمت خود اخراج می‌شود و حداقل بیست و ششمین ژنرال یا دریاسالاری است که از زمان تصدی ریاست پنتاگون توسط هگزث، برکنار شده است.

منبع: فارس