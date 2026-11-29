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تکلیف مدارس تهران برای فردا مشخص شد
رئیس اداره روابط عمومی آموزشوپرورش شهر تهران گفت: مدارس تهران فردا دایر است و تنها زنگ ورزش در فضای بسته انجام میشود.
به گزارش تابناک، روابط عمومی آموزشوپرورش شهر تهران اعلام کرد: تمام مدارس تهران فردا دایر است، اما ورزش صبحگاهی برگزار نمیشود و فعالیتهای ورزشی در فضای باز ممنوع است.
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