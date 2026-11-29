به گزارش تابناک، روابط‌ عمومی آموزش‌وپرورش شهر تهران اعلام کرد: تمام مدارس تهران فردا دایر است، اما ورزش صبحگاهی برگزار نمی‌شود و فعالیت‌های ورزشی در فضای باز ممنوع است.