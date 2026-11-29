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فردا ۹ آذر در تهران طرح زوج و فرد اجرا میشود؟
در جلسۀ کمیتۀ اضطرار آلودگی هوای تهران تصمیم گرفته شد فردا طرح زوجوفرد اجرا نشود و فروش طرح ترافیک نیز ادامه داشته باشد.
به گزارش تابناک، در جلسۀ کمیتۀ اضطرار آلودگی هوای تهران، با توجه به اینکه شاخص آلودگی هوا هنوز به مراحل هشدار نرسیده، تصمیم گرفته شد فردا طرح زوجوفرد اجرا نشود و فروش طرح ترافیک نیز ادامه داشته باشد.
براساس مصوبات این جلسه، فعالیت کارخانههای شن و ماسه و واحدهای آسفالت در تهران محدود و تردد خودروهای دودزا و وسایل نقلیه سنگین در پایتخت فردا ممنوع خواهد بود.
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