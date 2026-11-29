به گزارش تابناک، در جلسۀ کمیتۀ اضطرار آلودگی هوای تهران، با توجه به اینکه شاخص آلودگی هوا هنوز به مراحل هشدار نرسیده، تصمیم گرفته شد فردا طرح زوج‌وفرد اجرا نشود و فروش طرح ترافیک نیز ادامه داشته باشد.

براساس مصوبات این جلسه، فعالیت کارخانه‌های شن و ماسه و واحدهای آسفالت در تهران محدود و تردد خودروهای دودزا و وسایل نقلیه سنگین در پایتخت فردا ممنوع خواهد بود.