طرح زوج و فرد امروز دوشنبه ۲ آذر در تهران اجرا میشود؟
طرح زوج و فرد از درِ منزل در تهران امروز دوشنبه ۲ آذر ۱۴۰۵ اجرا نمیشود.
به گزارش تابناک؛ بررسی آخرین اطلاعیهها و گزارشهای منتشرشده نشان میدهد برای امروز دوشنبه دوم آذر، تصمیم تازهای مبنی بر اجرای طرح زوج و فرد از درِ منزل اعلام نشده است. گزارشهای منتشرشده درباره وضعیت امروز نیز از نبود مصوبه جدید برای اعمال این محدودیت حکایت دارند.
آخرین اجرای اعلامشده طرح زوج و فرد از درِ منزل در تهران مربوط به روزهای ۲۶ و ۲۷ آبان بود که با تصمیم کارگروه اضطرار آلودگی هوا اجرا شد. این محدودیت به همان روزهای اعلامشده مربوط بود و نمیتوان آن را به امروز تعمیم داد.
وضعیت طرح ترافیک تهران امروز چگونه است؟
با اجرا نشدن طرح زوج و فرد از درِ منزل، محدودیتهای عادی تردد در محدوده طرح ترافیک و محدوده کنترل آلودگی هوا همچنان ملاک عمل هستند.
خودروهایی که قصد ورود به محدودههای ترافیکی تهران را دارند، باید مقررات مربوط به رزرو مجوز، سهمیه تردد و پرداخت عوارض را رعایت کنند. بنابراین نداشتن محدودیت زوج و فرد سراسری به معنی معافیت از عوارض یا قوانین محدودههای ترافیکی نیست.
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نظرات بینندگان
به نظرم در اين برهه زماني كه اقتصاد مردم دچار مشكل هست واقعا راهش اين نيست كه زوج فرد از درب منزل اجرا بشه چون زير ساختها فراهم نيست و مردم مجبور ماشين بيارن بيرون..مجبورن... نه مترو همه جا هست نه اتوبوس و نه تاكسي...اسنپ هم براي برخي مناطق اينقدر دير پيدا ميشه كه فايده اي نداره
واقعا بي انصافيه اگه جريمه 400 تومني اعمال بشه
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