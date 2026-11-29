سردار سید مجید موسوی از همه اهالی رسانه و شرکت کنندگان و دست‌اندرکاران جام رسانه امید که به همت بسیج رسانه برگزار شد، تقدیر کرد.



به گزارش تابناک، سردار سید مجید موسوی، فرمانده نیروی هوافضای سپاه پاسداران، از همه اهالی رسانه و شرکت کنندگان و دست‌اندرکاران جام رسانۀ امید که به همت بسیج رسانه برگزار شد تقدیر کرد.

فرمانده نیروی هوافضای سپاه گفت: بی‌تردید تلاش روشنگرانه و تبیین شما در روایت‌گری صحیح و به‌موقع وقایع و اتفاقات تلخ و شیرین جنگ‌های تحمیلی دوم و سوم که در یک‌سو خباثت و جنایت‌کاری بزرگ‌ترین قدرت‌های جهانی و منطقه‌ای و مدعیان حقوق بشر و دموکراسی را خود دارد و در سوی دیگر اوج عزتمندی و اقتدار ملتی مبعوث‌شده و مجاهدت رزمندگانی غیور و ایثارگر را به نمایش گذارده، فصل مشعشعی در تاریخ حرفه‌ای و رسانه‌ای صاحبان فکر و قلم گشته است.

وی بیان کرد: شور و شعور بی‌نظیر این ملت متمدن، متدین و ولایت‌مدار و فداکاری و خلوص سنگربانان آنان در نیروهای مسلح که جلوه‌های عینی از نصرت الهی را آفریدند، ارزش آن را دارد که افسران جنگ نرم تمام همت خود را معطوف به مانایی و ماندگاری این تاریخ و پشتوانه‌سازی برای تداوم این مسیر نورانی نمایند.