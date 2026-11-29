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پس از آنکه ویدیویی از مراسم ختم رضا امیرخانی منتشر شد که نشان می‌داد، حجت الاسلام محمدرضا زائری برای درآوردن کفش غلامعلی حدادعادل پیش‌قدم شده، زائری در توضیحی درباره این صحنه نوشت: «در مجلس بزرگداشت مرحوم رضا امیرخانی، همه دوستانش مشغول میزبانی و خدمت بودند. محمدرضا بایرامی عزیز اجزای قرآن را توزیع می‌کرد، احمد دهقان بزرگوار چای می‌داد، محمود جوانبخت نازنین پیگیر کارهای توی حیاط بود و من هم که از همه شان کوچکترم، دم در ایستاده بودم و کیسه برای کفش‌ها تقدیم می‌کردم. البته با افتخار خم می‌شدم و سعی می‌کردم کفش برخی را هم بگیرم که نمی‌گذاشتند. این کار را برای ده‌ها نفر کردم از آقای محمدعلی زم تا سیدمحمدعلی ابطحی و چندین نفر دیگر از سادات مکرم، یا کسانی که روی ویلچر بودند یا با واکر آمدند یا به دلیل کهولت سن زیاد نمی‌توانستند به راحتی کفش خود را بردارند، یا به خاطر این که استاد من بوده اند مثل جناب آقای اشعری و دکتر حداد عادل که البته با بزرگواری و فروتنی نمی‌پذیرفتند. صد بار دیگر هم در این موقعیت قرار بگیرم باز هم این کار را خواهم کرد، چون فکر می‌کنم احترام و تکریم مهمان و تقدیر از پیران و پیش کسوتان و صاحبان حرمت کار درستی است.» این صحنه را ببینید و نظرتان را با ما در میان بگذارید.