1161 بازدید ثبتشدهفیلم
اقتصاد
نبض خبر
دو ویدیوی جنجالی از قصابیها که بحث برانگیز شد
تعداد بازدید: ۳۴۴
دو ویدیو از قصابیها که در فضای مجازی طی روزهای اخیر بحث برانگیز شده را ببینید و نظرتان را با ما در میان بگذارید. در یکی از این ویدیوها قصابی سرقت شده و در اظهارات قصاب متوجه میشوید قصابیها هم دزدگیر دارند! در ویدیوی دیگر قصاب پشت ویترین دکور شقه گوشت به جای شقه قرار داده است.
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.