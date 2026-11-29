روش جالب قاچاق قانونی بنزین و گازوئیل حجت‌الاسلام جواد نیک‌بین، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی از یکی از روش‌های قاچاق…

افزایش قیمت گاز برای پرداخت یارانه؟! منوچهر متکی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس گفت: «مدیران شرکت گاز به من گفتند گاز را گران می‌کنیم تا…

ساخت مدرسه وظیفه آموزش‌وپرورش نیست! فخرالدین دانش آشتیانی، وزیر اسبق آموزش و پرورش در اظهاراتی گمراه کننده گفت: «در کل دنیا جایی و…

زبان بدن همتی حین سیگنال دادن به بازار ارز و طلا عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی بالاخره پس از انفجار بازار ارز سر و کله‌اش پیاده شده و از همان …

اعلام قیمت دلار تا پایان سال توسط امام جمعه مشهد! حجت الاسلام احمد علم الهدی امام جمعه مشهد در خطبه این هفته نماز جمعه مشهد خطاب به وزیر اقتصاد …

تصاویر عجیب از بازار تهران همزمان با رکوردشکنی دلار بازار تهران امروز پنجشنبه 5 آذر 1405 شاهد صحنه‌هایی بود که با توجه به رکوردشکنی قیمت دلار و رس…

فروش آرد یارانه‌ای به 100 برابر قیمت به کبابی‌ها سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی اعلام کرد نانوایان متخلف آرد دولتی را ۱۰۰ برابر گران‌تر می‌فروشند…

باید ۳۰ درصد ایران خاموش شوند تا بتوانیم گاز را در وضعیت فعلی حفظ کنیم! ویدیوهایی از صادق الحسینی از محصلین رشته اقتصاد منتشر شده که توصیه‌های خطرناکی برای شوک درمانی…

سخنان معاون پزشکیان که دولت بابتش مجبور به عذرخواهی شد اظهارات اسماعیل سقاب اصفهانی معاون رئیس‌جمهور ایران و رئیس سازمان بهینه‌سازی و مدیریت راهبردی …