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زبان بدن همتی حین سیگنال دادن به بازار ارز و طلا
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عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی بالاخره پس از انفجار بازار ارز سر و کلهاش پیاده شده و از همان حرفهایی زده که از دلار بیست هزار تومان تکرار میکند. سیگنال همتی به بازار ارز و طلا را ببینید و بگویید به نظرتان بازار عبدالناصر را جدی میگیرد یا سقوط ارزش پول ملی ادامه دارد؟ زبان بدن همتی را ببینید که در آن اثری از اعتماد به نفش مشاهده نمیشد.
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