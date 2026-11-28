نبض خبر

عبدالناصر همتی رئیس بانک مرکزی بالاخره پس از انفجار بازار ارز سر و کله‌اش پیاده شده و از همان حرف‌هایی زده که از دلار بیست هزار تومان تکرار می‌کند. سیگنال همتی به بازار ارز و طلا را ببینید و بگویید به نظرتان بازار عبدالناصر را جدی می‌گیرد یا سقوط ارزش پول ملی ادامه دارد؟ زبان بدن همتی را ببینید که در آن اثری از اعتماد به نفش مشاهده نمی‌شد.