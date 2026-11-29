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فخرالدین دانش آشتیانی، وزیر اسبق آموزش و پرورش در اظهاراتی گمراه کننده گفت: «در کل دنیا جایی وجود ندارد که وزارت آموزش و پرورش ساختمان برای مدرسه بسازد. اصلاً این کار آموزش و پرورش نیست و همه اینها شهرداری‌ها این کار را می‌کنند... آموزش‌وپرورش باید بر کیفیت و استاندارد مدارس نظارت کند. ما در سازمان نوسازی مدارس حدود چهار هزار نفر نیروی انسانی داریم، اما مدارسی که ساخته می‌شوند، گاهی شبیه قفس و زندان‌اند و با روحیه و نیازهای نسل امروز تناسب ندارند. در شهرها هنگام ساخت مجتمع‌های ساختمانی، بخشی از زمین به کاربری آموزشی اختصاص پیدا می‌کند، اما این فضاها اغلب در اختیار آموزش‌وپرورش قرار نمی‌گیرند و به‌تدریج تغییر کاربری می‌دهند. در حالی که شهرداری‌ها می‌توانند مسئولیت‌های بیشتری در حوزه تأمین فضای آموزشی، ثبت‌نام دانش‌آموزان و اداره امور مرتبط با مدارس برعهده بگیرند...» اگرچه در بسیاری از کشورها شهرداری‌ها این وظیفه را انجام می‌دهند اما در بسیاری از کشورها نظیر هند، اتریش، عربستان دولت و وزارت آموزش و پرورش متولی و کارفرمای ساخت مدارس هستند.