گروه استان‌ها - مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان با تأکید بر ضرورت تعامل نزدیک میان آموزش‌وپرورش و نوسازی مدارس گفت: این دو دستگاه با وجود ساختارهای متفاوت، مأموریتی مشترک دارند و تحقق اهداف آموزشی مستلزم همدلی، هماهنگی و همکاری مستمر است.





وی با اشاره به ضرورت تکمیل پروژه‌های نیمه‌تمام و بهره‌گیری از ظرفیت‌های دولت و حمایت‌های استاندار لرستان افزود: دولت چهاردهم توجه ویژه‌ای به حوزه تعلیم و تربیت دارد و باید از این فرصت برای تکمیل پروژه‌های آموزشی، رفع کمبودها و بهبود شرایط مدارس بهره گرفت.





مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان با اشاره به وضعیت مدارس تخریبی و نیازمند تعمیر گفت: بسیاری از مشکلات مدارس با هزینه‌های کمتر، برنامه‌ریزی هدفمند و مدیریت صحیح منابع قابل رفع است؛ موضوعی که نیازمند نیازسنجی دقیق و اولویت‌بندی اقدامات است.





وی سرانه فضای آموزشی استان را تقریباً هم‌سطح میانگین کشور دانست، اما با اشاره به پایین بودن سرانه در برخی مناطق شهری، اظهار کرد: در بعضی مناطق سرانه فضای آموزشی کمتر از دو متر مربع است و برای رفع این کمبودها باید برنامه‌ریزی دقیق و متناسب با نیاز واقعی انجام شود.





مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان با تأکید بر نقش بهره‌برداران در طراحی و ساخت مدارس تصریح کرد: نوع و ساختار فضای آموزشی باید با نظر بهره‌بردار و متناسب با نیازهای مدرسه تعیین شود؛ چراکه معلم مهم‌ترین عنصر کیفیت‌بخشی به آموزش است و نباید تمرکز صرف بر ساخت‌وساز باشد.





سهرابی همچنین نگهداری و تعمیر مدارس را از چالش‌های جدی این حوزه دانست و افزود: در بخش نگهداری فضاهای آموزشی با محدودیت اعتبارات مواجه هستیم و ضرورت دارد این موضوع در برنامه‌ریزی‌ها و پیش‌بینی منابع مالی جایگاه ویژه‌ای داشته باشد.





مدیرکل آموزش‌وپرورش لرستان با اشاره به وضعیت مدارس عشایری و وجود مدارس کپری در برخی مناطق استان خاطرنشان کرد: توسعه آموزش در مناطق عشایری نیازمند الگویی جذاب، کارآمد و متناسب با شرایط این مناطق است تا بتوان زمینه ارتقای کیفیت آموزشی را فراهم کرد.





سهرابی با اشاره به تکمیل ۲۰۶ پروژه آموزشی و نقش مشارکت خیرین در توسعه زیرساخت‌های آموزشی استان گفت: ۱۵۶ مدرسه که با مشارکت خیرین ساخته شده‌اند، به نام خیرین ثبت شده است؛ اقدامی ارزشمند که بیانگر نقش ماندگار مشارکت مردمی در توسعه آموزش و تحقق عدالت آموزشی است.





خدمت در حوزه نوسازی مدارس افتخار بود؛ مدرسه‌سازی عشق به آینده فرزندان این سرزمین است





یونس بهاروند، مدیرکل سابق نوسازی مدارس لرستان نیز در این مراسم خدمت در عرصه توسعه فضاهای آموزشی را افتخاری ارزشمند دانست و اظهار کرد: خدمت در حوزه آموزش و مدرسه‌سازی، به‌ویژه در مسیر فراهم‌کردن بستر رشد و یادگیری فرزندان این سرزمین، افتخاری بزرگ است.





وی با قدردانی از همراهی مجموعه همکاران در سال‌های فعالیت خود افزود: تلاش‌هایی که با همکاری و همدلی مجموعه انجام شد، حاصل کار جمعی بود و امیدوارم بتوانیم با رفع دغدغه‌ها و فراهم‌کردن شرایط بهتر، زمینه موفقیت و پیشرفت دانش‌آموزان را فراهم کنیم.





بهاروند با اشاره به خاطرات ارزشمند از تلاش دانش‌آموزان برای دستیابی به فرصت‌های آموزشی گفت: وقتی شرایطی فراهم شود که دانش‌آموزی با وجود دشواری‌ها و محدودیت‌ها، حتی با کمک امکانات خاص به امتحان برسد و مسیر علم و دانش را دنبال کند، همه خستگی‌های خدمت از تن انسان بیرون می‌رود؛ چراکه مدرسه‌سازی و فراهم‌کردن بستر آموزش، عشق به آینده است.





مدیرکل سابق نوسازی مدارس لرستان مدرسه‌سازی را مسیری آمیخته با عشق و مسئولیت دانست و تصریح کرد: مدرسه‌سازی تنها ساخت بنا نیست، بلکه قدم‌برداشتن در مسیر علم، دانش، امید و آینده فرزندان جامعه است.





وی با اشاره به دستاوردهای مجموعه نوسازی مدارس استان اظهار کرد: کسب رتبه برتر در جشنواره شهید رجایی و اجرای پروژه‌های متعدد آموزشی از جمله دستاوردهایی است که با تلاش جمعی و همراهی همکاران، پیمانکاران و مجموعه‌های مرتبط رقم خورد.





بهاروند افزود: در حوزه پروژه‌های تحویلی، ۱۳۶ پروژه آماده بهره‌برداری شد و در ۹ پروژه نیز فراتر از تعهدات پیش‌بینی‌شده عمل کردیم؛ دستاوردهایی که حاصل همراهی و تلاش مجموعه خدمتگزاران حوزه مدرسه‌سازی است.





وی با اشاره به روند توسعه سرانه فضای آموزشی استان از سال‌های پس از انقلاب تاکنون گفت: سرانه فضای آموزشی لرستان که در اوایل انقلاب حدود یک‌ونیم متر مربع بود، اکنون به ۵.۷۱ متر مربع رسیده است؛ این تحول حاصل تلاش مجموعه‌های مختلف، همراهی پیمانکاران، خیرین و مسئولان در مسیر توسعه زیرساخت‌های آموزشی است.





مدیرکل سابق نوسازی مدارس لرستان با تأکید بر تداوم همکاری و انتقال تجربه به مدیر جدید خاطرنشان کرد: در هر جایگاهی که باشم، تجربیات اندک خود را در اختیار مدیر جدید قرار خواهم داد و برای موفقیت ایشان از هیچ همراهی دریغ نمی‌کنم.





وی با بیان اینکه از هیچ‌کس گلایه‌ای ندارد، افزود: اگر در دوران مسئولیت، ناخواسته موجب رنجش کسی شده‌ام، از همه طلب حلالیت می‌کنم. تلاش‌هایی که در مسیر خدمت انجام شد، امیدوارم ذخیره‌ای برای دنیا و آخرت باشد.





بهاروند در پایان با ابراز امیدواری نسبت به تداوم مسیر توسعه مدارس استان گفت: امیدوارم با مدیریت جدید، کاستی‌ها برطرف شود و شرایط بهتری برای آموزش، رشد، سلامت و آینده مسئولانه فرزندان این سرزمین فراهم شود.





نوسازی باید در خدمت آموزش‌وپرورش باشد؛ موفقیت این مجموعه حاصل کار تیمی است





محمد صادق قائمی، مدیرکل جدید نوسازی، توسعه و تجهیز مدارس لرستان نیز با تأکید بر ضرورت همدلی، کار تیمی و مسئولیت‌پذیری در مسیر توسعه فضاهای آموزشی اظهار کرد: از سال‌های گذشته در مجموعه نوسازی مدارس حضور داشته‌ام و در کنار آن، تجربیاتی نیز از فعالیت در دستگاه‌های دیگر کسب کرده‌ام که امیدوارم بتوانم از این ظرفیت‌ها در مسیر خدمت بهره بگیرم.





وی با اشاره به تجربه همکاری با مجموعه‌های مختلف و آشنایی با روحیات و شرایط کاری همکاران افزود: از عملکرد مجموعه نوسازی مدارس خاطرات خوبی دارم و معتقدم اگر در این مجموعه ایرادی وجود داشته باشد، آن را ایراد خودم می‌دانم و اگر موفقیتی حاصل شده، متعلق به همه همکاران و تلاشگران این مجموعه است.





قائمی با تأکید بر اینکه موفقیت در حوزه نوسازی مدارس نیازمند کار جمعی و تیمی است، تصریح کرد: هیچ موفقیتی به‌تنهایی به دست نمی‌آید و باید با همدلی، انسجام و همکاری همه مجموعه، در مسیر تحقق اهداف حرکت کنیم.





مدیرکل جدید نوسازی مدارس لرستان با بیان اینکه مجموعه نوسازی مدارس باید خدمتگزار آموزش‌وپرورش باشد، خاطرنشان کرد: مأموریت اصلی ما فراهم‌کردن بستر مناسب برای تعلیم و تربیت است و دانش‌آموزان، معصوم‌ترین و ارزشمندترین موجودات جامعه هستند که باید با تمام توان برای رشد، آموزش و آینده آنان تلاش کنیم.





وی با اشاره به جایگاه خیرین مدرسه‌ساز گفت: خیرین با نیت پاک و خالصانه، حتی از بخش‌هایی از حاصل عمر و زندگی خود برای ساخت مدرسه و فراهم‌کردن شرایط آموزش فرزندان این سرزمین هزینه می‌کنند؛ این روحیه ایثار و مشارکت، مسئولیت ما را در قبال آنان و دانش‌آموزان دوچندان می‌کند.





قائمی افزود: ما به‌عنوان متولیان این حوزه باید با نگاه نو، ایده‌های خلاقانه و برنامه‌ریزی مؤثر، مسیر توسعه فضاهای آموزشی را دنبال کنیم تا بتوانیم نتایج ارزشمندتری به دست آوریم؛ صرف گلایه و نق‌زدن مشکلی را حل نمی‌کند، بلکه باید با اراده، تلاش و هم‌افزایی برای رفع مشکلات اقدام کنیم.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان؛ «سیدعیسی سهرابی» مدیرکل آموزش و پرورش لرستان امروز چهارم آذر در مراسم تکریم و معارفه مدیرکل نوسازی مدارس لرستان با بیان اینکه مدرسه‌سازی آغاز یک مسیر است، نه پایان آن، اظهار کرد: مدرسه باید علاوه بر برخورداری از زیرساخت مناسب، روح، هویت و فضایی متناسب با شرایط فرهنگی، اجتماعی و نیازهای دانش‌آموزان داشته باشد؛ بنابراین نگاه به توسعه فضاهای آموزشی نباید صرفاً معطوف به ساخت ساختمان باشد.