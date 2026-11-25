گروه استان‌ها - استاندار لرستان، تاکید کرد: حفاظت از جنگل‌ها و عرصه‌های طبیعی بدون مشارکت مردم امکان‌پذیر نیست.





وی با تأکید بر ضرورت نهادینه‌سازی فرهنگ حفاظت از محیط‌زیست در جامعه افزود: تشکل‌های مردم‌نهاد در گسترش فرهنگ حفاظت از طبیعت و افزایش آگاهی عمومی نقش مهمی دارند و باید زمینه تقویت و فعالیت مؤثرتر این مجموعه‌ها فراهم شود.





نماینده عالی دولت در لرستان با تأکید بر حمایت از سازمان‌های مردم‌نهاد فعال در حوزه محیط‌زیست گفت: رویکرد فرهنگی در زمینه حفاظت از محیط‌زیست باید در جامعه تقویت و گسترش یابد تا در کنار برخورد با خاطیان، با مشارکت مردم بسترهای لازم برای حفاظت از محیط‌زیست و زاگرس بی‌بدیل فراهم شود.





شاهرخی با اشاره به جایگاه ویژه رشته‌کوه زاگرس در حفظ سرمایه‌های طبیعی کشور تصریح کرد: زاگرس یکی از ارزشمندترین داشته‌های ایران عزیز است و این ظرفیت طبیعی در گستره استان لرستان جلوه‌ای ویژه دارد.





وی با بیان اینکه لرستان از تنوع کم‌نظیر گونه‌های گیاهی و جانوری برخوردار است، افزود: بیش از دو میلیون هکتار از عرصه‌های جنگلی و مرتعی در محدوده استان وجود دارد که حفاظت از این سرمایه عظیم طبیعی، مسئولیتی مهم و همگانی است.





استاندار لرستان نقش محیط‌بانان را در صیانت از منابع طبیعی و زیست‌محیطی بسیار مهم دانست و تأکید کرد: حفاظت پایدار از محیط‌زیست تنها با اتکا به دستگاه‌های مسئول امکان‌پذیر نیست و باید زمینه مشارکت و مسئولیت‌پذیری مردم در این حوزه بیش از گذشته فراهم شود.





شاهرخی خاطرنشان کرد: محیط‌بانان باید در جایگاه سیاست‌گذاری، هدایت و نظارت کلان ایفای نقش کنند و در کنار تلاش‌های تخصصی آنان، مردم استان نیز با احساس مسئولیت و مشارکت فعال، حافظ جنگل‌ها، مراتع و تنوع زیستی لرستان باشند.





وی با اشاره به ماهیت خاص حرفه محیط‌بانی اظهار کرد: محیط‌بانی از جمله مشاغلی است که با پیوند روحی و قلبی با طبیعت و محیط‌زیست همراه است و اگر این میزان عشق و علاقه وجود نداشت، انجام این حرفه بسیار دشوار بود.





استاندار لرستان همچنین با اشاره به سختی کار محیط‌بانان تصریح کرد: در سال جاری نیز با توجه به دشواری‌های این حرفه، توجه ویژه‌ای به مسائل مالی محیط‌بانان داشته‌ایم.

به گزارش خبرنگار تابناک در استان؛ «سیدسعید شاهرخی» استاندار لرستان صبح امروز چهارشنبه در هجدهمین جلسه رویداد گفت‌وگوی اجتماعی با محیط‌بانان و مسئولان اداره‌کل حفاظت محیط‌زیست استان اظهار کرد: محیط‌بانان در خط مقدم حفاظت از گنجینه عظیم، بی‌بدیل و تکرارنشدنی زاگرس قرار دارند و رمز موفقیت در این حوزه، همراهی و مشارکت مردم با مجموعه محیط‌زیست است.