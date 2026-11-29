بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر رژیم صهیونیستی، در جریان مذاکرات تشکیل دولت وحدت با گادی آیزنکوت، رئیس حزب «یاشار» ، خواستار آن شده است که پیش از اجرای توافق چرخشی نخست‌وزیری، برای مدتی نامشخص در این سمت باقی بماند.

به گزارش تابناک، پایگاه خبری وای‌نت گزارش داد،قصد دارد تا زمان مدیریت آنچه یک «رویداد امنیتی حساس» احتمالی در آینده نزدیک توصیف شده،باقی بماند. منابع وای‌نت می‌گویند این رویداد احتمالی به ایران مربوط است و نتانیاهو پس از آن حاضر خواهد بود توافق چرخشی را اجرا کند. شرطی که با مخالفتروبه‌رو شده است.

این درخواست در شرایطی مطرح شده که نتانیاهو پیش‌تر اعلام کرده بود حاضر است در چارچوب دولت وحدت، در توافق چرخشی پس از آیزنکوت به نخست‌وزیری برسد. با این حال، اختلاف بر سر زمان انتقال قدرت، مذاکرات دو طرف را با مانع مواجه کرده است.

در تازه‌ترین گزارش وای‌نت نیز آمده است که حزب لیکود ادعای درخواست نتانیاهو برای باقی‌ماندن در سمت نخست‌وزیری تا زمان وقوع رویداد امنیتی را رد کرده است.