به گزارش تابناک، روح الله مطهری،شهرداریشامگاه یکشنبه به خبرنگاران گفت: حوالی ساعت ۱۷ امروز یکدر بلوار باستانی پاریزی کرمان بر اثرمنفجر شد.

وی افزود: بر اثر این انفجار، تعدادی از افراد حاضر در این خانه متروکه که گفته شده از معتادان متجاهر می‌باشند، مجروح شدند و حال برخی از آنان وخیم گزارش شده است.



