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انفجار خونین منزل متروکه در کرمان
مدیرعامل سازمان ٱتش نشانی شهرداری کرمان از مجروح شدن چند نفر در اثر انفجار ناشی از نشت گاز در یک خانه متروکه در کرمان خبر داد.
به گزارش تابناک، روح الله مطهری، مدیرعامل سازمان ٱتش نشانی شهرداری کرمان شامگاه یکشنبه به خبرنگاران گفت: حوالی ساعت ۱۷ امروز یک خانه متروکه در بلوار باستانی پاریزی کرمان بر اثر نشت گاز منفجر شد.
وی افزود: بر اثر این انفجار، تعدادی از افراد حاضر در این خانه متروکه که گفته شده از معتادان متجاهر میباشند، مجروح شدند و حال برخی از آنان وخیم گزارش شده است.
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