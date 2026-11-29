

به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، پنتاگون اعلام کرد که فرماندهی مرکزی امریکا (سنتکام) هیچ گزارشی درباره استفاده ایران از خدمات اینترنت ماهواره‌ای استارلینک در عملیات نظامی دریافت نکرده است.





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بنا بر این گزارش، پیشتر روزنامه واشنگتن‌پست مدعی شد: ایران از خدمات اینترنت ماهواره‌ای استارلینک، برای تقویت سامانه فرماندهی و کنترل و هدایت پهپادها علیه پایگاه‌های امریکا استفاده کرده است. بر اساس این گزارش، ایلان ماسک مالک استارلینک از این موضوع ابراز خشم کرده است.