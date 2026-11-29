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واکنش پنتاگون درباره گزارش استفاده نظامی ایران از استارلینک
پنتاگون اعلام کرد که سنتکام هیچ گزارشی درباره استفاده ایران از خدمات اینترنت ماهوارهای استارلینک در عملیات نظامی دریافت نکرده است.
به گزارش تابناک به نقل از الجزیره، پنتاگون اعلام کرد که فرماندهی مرکزی امریکا (سنتکام) هیچ گزارشی درباره استفاده ایران از خدمات اینترنت ماهوارهای استارلینک در عملیات نظامی دریافت نکرده است.
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بنا بر این گزارش، پیشتر روزنامه واشنگتنپست مدعی شد: ایران از خدمات اینترنت ماهوارهای استارلینک، برای تقویت سامانه فرماندهی و کنترل و هدایت پهپادها علیه پایگاههای امریکا استفاده کرده است. بر اساس این گزارش، ایلان ماسک مالک استارلینک از این موضوع ابراز خشم کرده است.
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