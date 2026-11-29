سفیر عراق در ایران در ایکس نتیجه سفر مشاور امنیت ملی این کشور به تهران که دربرگیرنده موضع روشنی بود، اعلام کرد. در عین حال مشاور نخست‌وزیر عراق در امور گذرگاه‌ها با تاکید بر اینکه تصمیمات اخیر در مورد گذرگاه‌ها در چارچوب اجرای قانون اساسی اتخاذ شده، گفت که بستن گذرگاه‌های غیررسمی در راستای مقابله با قاچاق است.



به گزارش تابناک، یاسر عبدالزهرا الحجاج سفیر عراق در ایران تاکید کرد: سفر مشاور امنیت ملی به تهران، موضع روشنی را منعکس کرد مبنی بر اینکه عراق به سکوی پرتابی برای هدف قرار دادن کشورهای همسایه تبدیل نخواهد شد.

سفیر عراق در ایران در توییتر نوشت نتیجه سفر مشاور امنیت ملی عراق به تهران، موضع روشنی را منعکس کرد: از دیدگاه عراق، عراق به سکوی پرتابی برای هدف قرار دادن کشورهای همسایه تبدیل نخواهد شد. محدود کردن سلاح به دولت و مبارزه با فساد، همراه با گسترش اقتدار دولت بر تمام خاک عراق، اولویت‌های ملی و استراتژیک هستند.

وی افزود:‌از دیدگاه ایران، تأکید بر این واقعیت بود که عراق توسط مردم خود اداره می‌شود، دخالت در امور داخلی آن رد می‌شود و به وحدت آن، چه از نظر ارضی و چه از نظر جمعیتی، احترام گذاشته می‌شود.

مشاور الزیدی: دولت در حال کنترل گذرگاه‌های مرزی و بستن گذرگاه‌های غیررسمی است

در عین حال هادی السلامی، مشاور نخست‌وزیر عراق در امور گذرگاه‌ها امروز یکشنبه اظهار کرد: دولت در حال کنترل گذرگاه‌های مرزی، افزایش درآمدها و اجرای حاکمیت قانون است.

به گزارش شبکه خبری الجزیره، این مقام عراقی گفت: بستن گذرگاه‌های مرزی غیررسمی با هدف کاهش عملیات قاچاق انجام می‌شود.

او همچنین تاکید کرد: تصمیمات (علی الزیدی) نخست‌وزیر در مورد گذرگاه‌های مرزی در چارچوب اجرای قانون اساسی اتخاذ شده است.

السلامی با اشاره به اینکه الزیدی تلاش‌های بسیاری برای اجرای قوانین و کنترل مرزها انجام داده است، گفت: بستن تعدادی از گذرگاه‌های مرزی غیررسمی به عنوان بخشی از اقداماتی با هدف مهار عملیات قاچاق انجام می‌شود.

او در ادامه نیز بر لزوم رعایت قانون اساسی و قوانین در تمام مناطق عراق از جمله اقلیم کردستان عراق تاکید کرد.

مشاور نخست‌وزیر عراق در امور گذرگاه‌ها با تاکید بر اینکه بستن فروشگاه‌های غیررسمی و اجرای قانون گامی در مسیر درست است، بر لزوم تبعیت همه از قوانین تاکید کرد.

مشاور امنیت ملی عراق در بیانیه‌ای اعلام کرد که قاسم العبودی، مشاور امنیت ملی این کشور با عباس عراقچی، وزیر امور خارجه ایران در تهران دیدار و درباره کنترل مرزها و گذرگاه‌های مرزی گفت‌وگو کرد.

طبق این بیانیه، در این گفت‌وگوها به موضوع گذرگاه‌های مرزی غیررسمی که تحت کنترل عراق نیستند، پرداخته شده است.

العبودی و عراقچی همچنین درباره حضور گروه‌های مخالف ایرانی در عراق گفت‌وگو کردند.

منبع: ایسنا

