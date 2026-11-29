حجت الاسلام و المسلمین شهاب مرادی، از شاگردان رهبر شهید انقلاب تصریح کرد: برای من روشن است که رهبر معظم انقلاب، به عنوان یک مجتهد جامع الشرائط در جایگاه و شأن مرجعیت تقلید قرار دارند.



به گزارش تابناک، حجت الاسلام و المسلمین شهاب مرادی، از شاگردان رهبر شهید تصریح کرد: برای من روشن است که رهبر معظم انقلاب، به عنوان یک مجتهد جامع الشرائط در جایگاه و شأن مرجعیت تقلید قرار دارند.

وی تأکید کرد: اما هنوز شخص ایشان، نظری در این‌باره اعلام نفرموده‌اند و با توجه به شرایط جنگی و عدم‌دسترسی آسان به ایشان، اطلاع از آراء فقهی و فتاوی معظم‌له، برای شروع تقلید دشوار است.

شهاب مرادی افزود: عزیزانی هم که بقا بر تقلید از رهبر شهید عظیم‌الشأن هستند می‌توانند برای شروع تقلید تا عادی شدن اوضاع صبر کنند.

منبع: جریان