1716بازدید
نظر خطیب مشهور درباره مرجعیت رهبر انقلاب
حجت الاسلام و المسلمین شهاب مرادی، از شاگردان رهبر شهید انقلاب تصریح کرد: برای من روشن است که رهبر معظم انقلاب، به عنوان یک مجتهد جامع الشرائط در جایگاه و شأن مرجعیت تقلید قرار دارند.
به گزارش تابناک، حجت الاسلام و المسلمین شهاب مرادی، از شاگردان رهبر شهید تصریح کرد: برای من روشن است که رهبر معظم انقلاب، به عنوان یک مجتهد جامع الشرائط در جایگاه و شأن مرجعیت تقلید قرار دارند.
وی تأکید کرد: اما هنوز شخص ایشان، نظری در اینباره اعلام نفرمودهاند و با توجه به شرایط جنگی و عدمدسترسی آسان به ایشان، اطلاع از آراء فقهی و فتاوی معظمله، برای شروع تقلید دشوار است.
شهاب مرادی افزود: عزیزانی هم که بقا بر تقلید از رهبر شهید عظیمالشأن هستند میتوانند برای شروع تقلید تا عادی شدن اوضاع صبر کنند.
منبع: جریان
تابناک را در شبکه های اجتماعی دنبال کنید
نظرات بینندگان
هنوز دیدگاهی منتشر نشده است.
دیدگاه خود را بنویسید
سایت تابناک از انتشار نظرات حاوی توهین و افترا و نوشته شده با حروف لاتین (فینگیلیش) معذور است.