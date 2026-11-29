بنابر اعلام رئیس مرکز اطلاع‌رسانی وزارت بهداشت، تعداد مسمومان و جانباختگان مسمومیت الکلی تا هشتم آذر به ترتیب ۹۹۳ و ۴۷ نفر است.



به گزارش تابناک، دکتر حسین کرمان‌پور در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «مسمومیت با ⁧#متانول⁩ می‌تواند در چند ساعت به نابینایی و مرگ منجر شود.ظاهر، بو و مزه نوشیدنی، نشانه ایمنی آن نیست. اگر احتمال می‌دهید شما یا اطرافیان نوشیدنی مشکوک مصرف کرده‌اید، همین حالا با اورژانس ۱۱۵ تماس بگیرید یا به نزدیک‌ترین مرکز درمانی مراجعه کنید؛ حتی اگر هیچ علامتی ندارید.»



