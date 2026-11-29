به گزارش تابناک، روح الله مطهری، مدیرعامل سازمان ٱتش نشانی شهرداری کرمان شامگاه یکشنبه به خبرنگاران گفت: حوالی ساعت ۱۷ امروز یک خانه متروکه در بلوار باستانی پاریزی کرمان بر اثر نشت گاز منفجر شد.

وی افزود: بر اثر این انفجار، تعدادی از افراد حاضر در این خانه متروکه که گفته شده از معتادان متجاهر می‌باشند، مجروح شدند و حال برخی از آنان وخیم گزارش شده است.

۴ کشته و ۳ مصدوم ناشی از انفجار گاز



مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان گفت: انفجار ناشی از نشت گاز در بلوار باستانی پاریزی شهر کرمان پنج کشته و سه مصدوم بر جا گذاشت.

صادق امیری اظهار کرد: از ابتدای زمان وقوع حادثه تعداد پنج دستگاه آمبولانس و یک موتورلانس به صحنه اعزام شده و تیم فرماندهی اورژانس پیش بیمارستانی از دقایق اولیه در صحنه حضور دارند.

وی افزود: در ارزیابی اولیه، علت حادثه نشت گاز در ساختمان متروکه محدوده بیمارستان مرسلین (ابتدای بلوار باستانی پاریزی) اعلام شده است.

امیری با اشاره به اینکه اخبار تکمیلی اعلام خواهد شد، توصیه کرد شهروندان به محل حادثه مراجعه نکنند و با نیروهای امدادی همکاری داشته باشند.



