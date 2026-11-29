شرکت ETS با به‌روزرسانی مقررات ثبت‌نام آزمون‌های تافل و GRE اعلام کرده است که افراد مقیم ایران، حتی در صورت سفر به خارج از کشور، امکان ثبت‌نام و پرداخت هزینه این آزمون‌ها را ندارند.



به گزارش تابناک، مؤسسه خدمات آزمون‌های آموزشی آمریکا (ETS)، برگزارکننده آزمون‌های تافل (TOEFL) و جی‌آرای (GRE) ، در اطلاعیه‌ای درباره آخرین وضعیت ارائه خدمات آزمون در ایران اعلام کرد که در پی تعلیق مجوز عمومی G از سوی دفتر کنترل دارایی‌های خارجی وزارت خزانه‌داری آمریکا (OFAC)، برگزاری این دو آزمون در ایران را متوقف کرده است.

بر اساس این اطلاعیه، تمام نوبت‌های آزمون تافل و GRE که در داخل ایران برنامه‌ریزی شده‌اند، لغو خواهند شد و ETS برای اطلاع‌رسانی درباره بازپرداخت هزینه‌ها و مراحل بعدی مستقیماً با داوطلبان تماس خواهد گرفت.

محدودیت ثبت‌نام برای ایرانیان مقیم کشور

این شرکت در توضیح دامنه این محدودیت اعلام کرده است که توقف آزمون‌ها به محل برگزاری در ایران مربوط می‌شود و صرف داشتن تابعیت ایرانی مانع شرکت در آزمون‌های تافل و GRE در خارج از کشور نیست.

با این حال، این مؤسسه تأکید کرده است که امکان پردازش ثبت‌نام یا پرداخت هزینه آزمون افرادی را که محل اقامت معمول آن‌ها ایران است، ندارد؛ حتی اگر این افراد قصد داشته باشند در خارج از ایران آزمون بدهند.

بر این اساس، داوطلبان مقیم ایران نباید تصور کنند که صرف سفر به کشور دیگری امکان ثبت‌نام در آزمون‌های تافل و GRE را برای آن‌ها فراهم می‌کند.

الزام به احراز اقامت خارج از ایران

این مؤسسه همچنین از به‌روزرسانی سیاست‌های ثبت‌نام و برگزاری آزمون خود خبر داده و اعلام کرده است که در مواردی که نشانه‌هایی از اقامت داوطلب در ایران وجود داشته باشد، احراز اقامت خارج از ایران الزامی است.

بر اساس مقررات جدید، اطلاعات ارائه‌شده از سوی داوطلبان در فرایند احراز هویت پیش از تاریخ آزمون برای آزمون‌های آنلاین و هنگام پذیرش در محل آزمون برای آزمون‌های حضوری بررسی و اعتبارسنجی خواهد شد.

این شرکت تأکید کرده است داوطلبانی که نشانه‌هایی از اقامت در ایران دارند، در صورت تکمیل نکردن موفقیت‌آمیز این فرایند، اجازه شرکت در آزمون را نخواهند داشت. همچنین سیاست بازپرداخت هزینه شامل افرادی که آگاهانه برای دور زدن این مقررات اقدام کنند، نمی‌شود.

بازپرداخت برخی هزینه‌ها همچنان با مشکل مواجه است

ETS درباره وضعیت بازپرداخت هزینه آزمون‌های لغوشده نیز اعلام کرده است که تا جایی که امکان داشته، هزینه‌ها را بازگردانده است؛ با این حال، برخی تراکنش‌ها همچنان تحت تأثیر محدودیت‌های وزارت خزانه‌داری آمریکا و پیامدهای آن بر نظام بانکی و سامانه‌های پرداخت در سطح جهانی قرار دارند.

این مؤسسه تأکید کرده است که این الزامات خارج از کنترل آن است.

زمان ازسرگیری آزمون‌ها مشخص نیست

این شرکت با اشاره به اختلال و بلاتکلیفی ایجادشده برای داوطلبانی که برای ادامه تحصیل به این آزمون‌ها نیاز دارند، اعلام کرده است که در حال بررسی دامنه و مدت‌زمان محدودیت‌ها و پیگیری مسیرهای احتمالی برای ازسرگیری خدمات آزمون در ایران است.

با این حال، این مؤسسه در حال حاضر هیچ زمان‌بندی مشخصی برای ازسرگیری برگزاری آزمون‌های تافل و GRE در ایران اعلام نکرده است و تأکید کرده که با دریافت اطلاعات جدید، اطلاع‌رسانی خواهد کرد.

به گزارش ایسنا، وزارت خزانه‌داری آمریکا در ۲۴ آگوست ۲۰۲۶، مجوز عمومی موسوم به «General License G» را که از سال ۲۰۱۴ امکان ارائه برخی خدمات آموزشی و دانشگاهی میان ایران و آمریکا را فراهم می‌کرد، به‌طور نامحدود تعلیق کرد.

این مجوز به مؤسسات آموزش عالی آمریکا اجازه می‌داد برخی خدمات مرتبط با تبادلات دانشجویی، اعطای بورسیه، پذیرش دانشگاهی، آموزش آنلاین و برگزاری آزمون‌های حرفه‌ای و ورودی دانشگاه‌ها را برای افراد مقیم ایران ارائه کنند.

چهارم شهریورماه ایسنا در گزارشی با عنوان «جزئیات تحریم‌های جدید دانشگاهی علیه ایران؛ سرنوشت نامعلوم آزمون‌های تافل و GRE» به ابعاد این تصمیم و پیامدهای احتمالی آن برای تبادلات دانشگاهی و آزمون‌های بین‌المللی پرداخت.

پس از آن، مؤسسه ETS دهم شهریورماه به‌طور رسمی از توقف برگزاری آزمون‌های تافل و GRE در ایران تا اطلاع ثانوی خبر داد و اعلام کرد هزینه ثبت‌نام داوطلبانی که تحت تأثیر این تصمیم قرار گرفته‌اند، بازگردانده خواهد شد.

اکنون این مؤسسه در اطلاعیه جدید خود، علاوه بر تأکید بر تداوم توقف آزمون‌ها در ایران، محدودیت ثبت‌نام و پرداخت هزینه را برای افراد دارای اقامت معمول در ایران نیز تشریح کرده است.

منبع: ایسنا

