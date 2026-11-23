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آمریکا تحریمهای جدیدی علیه ایران وضع کرد
وزارت خزانهداری آمریکا در ادامه اقدامات خصمانه خود تحریمهای جدیدی را مرتبط با ایران اعمال کرد.
به گزارش تابناک به نقل از شبکه خبری الجزیره، وزارت خزانهداری آمریکا شامگاه دوشنبه در بیانیهای اعلام کرد: «تحریمهای جدید مرتبط با ایران، دهها فرد و نهاد را هدف قرار میدهد.»
بنا بر این گزارش، وزارت خزانهداری آمریکا افزود که ۸ شهروند ایرانی و ۲۱ نهاد مالی و تجاری مرتبط با ایران از جمله مرکز مبادله ارز و طلای ایران را به فهرست تحریمهای خود اضافه کرده است.
وزارت خزانهداری آمریکا همچنین اعلام کرد: «بخش دیگری از تحریمهای جدید شامل شرکتهای تجاری مستقر در امارات متحده عربی است. این وزارتخانه همچنین شرکت بوغازایچی در ترکیه و شرکت گراندز تریدینگ در هنگکنگ را تحریم کرده است.»
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نظرات بینندگان
این بلا را احمدی نزاد با شروع احیای اورانیوم 60 درصد و شعار تحریمها کاغذ پاره ان سر ملت اورد
نسبت به تحریم ها بی حس شدیم .....
اینها چقدر بیکارنند یک دفعه ۹۰ م ایرانی را تحریم کنند و خیال ما و خودشان را هم راحت کنند
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