

به گزارش تابناک به نقل از خبرگزاری تاس، وزارت بهداشت آلبانی روز یکشنبه اعلام کرد: «از میان ۶۱ نفری که برای دریافت خدمات درمانی مراجعه کردند، ۲۵ نفر از نیروهای پلیس، شش نفر خبرنگار و یک نفر از نمایندگان پارلمان بودند.»

بنا بر این گزارش، اعتراضات در آلبانی بیش از ۱۷۰ روز است که ادامه دارد. معترضان از سیاست‌های نخست‌وزیر انتقاد می‌کنند و با طرح توسعه یک مجموعه تفریحی گردشگری که مورد حمایت دولت است، در منطقه حفاظت‌شده «ویوسا-نارتا» در امتداد ساحل آدریاتیک این کشور مخالفت می‌کنند.

از اواسط ماه اکتبر، تجمعات اعتراضی به‌صورت دوره‌ای به درگیری میان پلیس و فعالان مدنی و همچنین تلاش‌هایی برای ورود اجباری به ساختمان‌های دولتی منجر شده است.

پیش‌تر، ساختار ویژه مبارزه با فساد و جرایم سازمان‌یافته آلبانی تحقیقاتی را درباره اصلاحات مربوط به وضعیت حقوقی این پارک ملی آغاز کرده بود. شرکت سرمایه‌گذاری «افینیتی پارتنرز» ، متعلق به جارد کوشنر داماد و مشاور دونالد ترامپ رئیس‌جمهور آمریکا قصد دارد این منطقه را به یک مجموعه گردشگری سازگار با محیط زیست (اکو ریزورت) تبدیل کند.

این پروژه جزیره غیرمسکونی در جنوب آلبانی و چند صد هکتار از چشم‌اندازهای طبیعی حفاظت‌شده این منطقه را در معرض تهدید قرار می‌دهد.

تظاهرات ضد دولتی یکصد و چهاردهمین سالگرد استقلال آلبانی



آلبانی روز شنبه یکصد و چهاردهمین سالگرد استقلال خود را در حالی برگزار کرد که تظاهرات گسترده ضد دولتی و درگیری میان معترضان و پلیس در جریان بود. در شرایطی که این تعطیلی ملی به‌طور سنتی با وحدت و همبستگی همراه است، امسال به صحنه یکی از مهم‌ترین رویارویی‌های سیاسی این کشور در ماه‌های اخیر تبدیل شد.

هزاران شهروند از جمله آلبانیایی‌هایی که از خارج از کشور به وطن بازگشته بودند، در مرکز تیرانا، پایتخت آلبانی گرد هم آمدند تا در یک اعتراض ملی دو روزه شرکت کنند و خواستار استعفای ادی راما، نخست‌وزیر این کشور شوند.