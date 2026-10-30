اعتصاب و اعتراض سراسری کارگران و دانشجویان در ایتالیا

هزاران کارگر و دانشجو روز جمعه در رم و ده‌ها شهر دیگر ایتالیا در اعتراض به افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش قدرت خرید و سیاست‌های نظامی دولت جورجیا ملونی به خیابان‌ها آمدند.
کد خبر: ۳۰۰۰۸۴۰۲
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اعتصاب و اعتراض سراسری کارگران و دانشجویان در ایتالیا

به گزارش تابناک به نقل ازخبرگزاری  ریانووستی، هزاران کارگر، دانشجو و فعال اجتماعی روز جمعه ۳۰ اکتبر ۲۰۲۶ (۸ آبان ۱۴۰۵) در چارچوب اعتصاب عمومی و تظاهرات سراسری در شهر رم و ده‌ها شهر دیگر ایتالیا تجمع کردند.

این اعتراض‌ها به دعوت اتحادیه کارگری پایه ایتالیا (USB) و با مشارکت گروه‌های دانشجویی برگزار شد و محورهای اصلی آن افزایش هزینه‌های زندگی، کاهش قدرت خرید دستمزدها، سیاست‌های تسلیحاتی و اختصاص منابع عمومی به هزینه‌های نظامی بود.

معترضان در رم از ایستگاه مرکزی ترمینی به سمت مناطق مرکزی شهر و کولوسئوم راهپیمایی کردند. بر اساس گزارش خبرگزاری فرانسه، هزاران نفر در این راهپیمایی حضور داشتند و نیروهای پلیس نیز در مسیرهای اصلی تجمع مستقر شده بودند.

گروه‌های دانشجویی اعلام کردند در کنار کارگران علیه افزایش هزینه‌های زندگی و سیاست‌های جنگ‌طلبانه و تسلیحاتی دولت به خیابان آمده‌اند. آنان خواستار افزایش بودجه آموزش، بهبود وضعیت مسکن دانشجویان و اختصاص منابع عمومی به خدمات اجتماعی به جای هزینه‌های نظامی شدند.

اتحادیه‌های برگزارکننده نیز خواستار افزایش دستمزدها متناسب با تورم، کنترل قیمت کالاهای اساسی، کاهش هزینه‌های انرژی و مسکن و تقویت خدمات عمومی شدند.

این اعتصاب و تظاهرات در شرایطی برگزار شد که اعتراض‌های اجتماعی در هفته‌های اخیر در چندین شهر ایتالیا ادامه داشته است. همزمان، کارگران بنادر در کشورهای مختلف نیز در اعتراض به تجارت تسلیحاتی و نظامی‌شدن زیرساخت‌های بندری دست به اعتصاب و تجمع زدند.

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برچسب ها
ایتالیااعتراضاتدانشجویانکارگراناروپاتظاهرات
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