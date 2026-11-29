

به گزارش تابناک، دیمیتری پسکوف، سخنگوی کرملین شامگاه یکشنبه در گفت‌وگو با رسانه بلاروسی «نیوز.بای» عنوان کرد: «آیا روسیه خواهان صلح است؟ بله، روسیه خواهان صلح است. ولادیمیر پوتین، رئیس‌جمهور روسیه آماده مذاکره است. او آمادگی برقراری تماس از جمله تماس با اروپایی‌ها را دارد.»

سخنگوی کرملین همچنین افزود که روسیه در چارچوب تلاش‌ها برای دستیابی به راه‌حلی درباره جنگ اوکراین، همچنان با ایالات متحده در تماس است.

دیمیتری پسکوف با بیان اینکه روسیه پیش از گسترش چارچوب مذاکرات سه‌جانبه مایل است ابتدا موضع اتحادیه اروپا را درباره دستیابی به راه‌حلی برای جنگ اوکراین روشن کند، افزود: «دشوار است بگوییم از اینجا به بعد اوضاع چگونه پیش خواهد رفت. طبیعتا تصمیم نهایی را رئیس‌جمهور روسیه خواهد گرفت. ما در ابتدا می‌خواستیم با اروپایی‌ها گفت‌وگو کنیم تا ببینیم تا چه اندازه می‌توانند به برقراری صلح کمک کنند، اما اروپایی‌ها اعلام کردند که تمایلی به تعامل دوجانبه با ما ندارند.»

سخنگوی کرملین در ادامه تاکید کرد: «به نظر نمی‌رسد اتحادیه اروپا علاقه‌ای به کمک به حل‌وفصل بحران اوکراین داشته باشد. در عمل، اروپایی‌ها می‌گویند ما در چارچوب مذاکرات سه‌جانبه شما مشارکت خواهیم کرد و آن را به چارچوبی چهارجانبه تبدیل می‌کنیم، اما همزمان به اقدامات تحریک‌آمیز و سیاست خود برای طولانی‌تر کردن جنگ ادامه خواهیم داد. به عبارت دیگر، به‌جای کمک به حل‌وفصل مسائلی که موجب آغاز این جنگ شدند، برعکس، کاری خواهیم کرد که تمام عوامل و علل ریشه‌ای آن همچنان پابرجا بمانند.»

منبع: ایسنا

