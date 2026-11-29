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حسین علایی فرمانده اسبق نیروی دریایی سپاه در گفت و گویی تاکید کرد که اگر اندکی احتیاط می‌شد بسیاری از مقامات در حمله اسرائیل و آمریکا به شهادت نمی‌رسیدند، این ترورها را یک روند خواند و گفت احساس می‌کند آیت الله اکبر هاشمی رفسنجانی و آیت الله سید ابراهیم رئیسی توسط اسرائیل ترور شده‌اند و این را یک روند می‌داند. علایی البته درباره مکالمه‌اش با شهید سپهبد محمد باقری درباره پرونده سقوط هلی کوپتر شهید رئیسی توضیحات قابل تاملی می‌دهد. این بخش از اظهارات خبرساز علایی را می‌بینید و می‌شنوید.