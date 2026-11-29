کارگروه هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوا با توجه به افزایش شاخص‌های آلودگی، فعالیت مدارس و مراکز آموزشی هشت شهرستان استان را در شیفت صبح روز دوشنبه غیرحضوری اعلام کرد.

به گزارش تابناک،، دبیرخانه کارگروه استانی هماهنگی شرایط اضطرار آلودگی هوا، روز یکشنبه ۸ آذرماه با تشکیل جلسه و بررسی شرایط جوی و شاخص‌های آلودگی، تصمیمات ذیل را برای اجرا در روز دوشنبه ۹ آذرماه ابلاغ کرد.

بر اساس این اطلاعیه، فعالیت مدارس و مراکز آموزشی شهرستان‌های اهواز، کارون، باوی، حمیدیه، شوشتر، گتوند، کرخه و شوش در شیفت صبح به دلیل افزایش شاخص آلودگی هوا غیرحضوری خواهد بود.

کلیه شرکت‌های زیرمجموعه شرکت توسعه نیشکر و صنایع جانبی، کشت و صنعت کارون و سایر شرکت‌ها مکلف شدند از سوزاندن مزارع خود تا پایان زمان مقرر جلوگیری نمایند.

تأکید بر توصیه‌های بهداشتی و خودمراقبتی



هر گونه آتش زدن مزارع کشاورزی (شلتوک) در سطح استان ممنوع است و جهاد کشاورزی استان موظف شد نسبت به تشدید نظارت بر مزارع اقدام و در صورت مشاهده هرگونه آتش‌سوزی توسط کشاورزان، آنان را به مراجع ذی‌صلاح معرفی کند.

از شهروندان، به‌ویژه گروه‌های حساس، درخواست شده است توصیه‌های بهداشتی و خودمراقبتی را با دقت رعایت کنند.

معاون بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور و سایر دانشکده‌های بهداشتی نیز موظف شدند توصیه‌های خودمراقبتی برای گروه‌های حساس و عموم مردم در مواجهه با آلودگی هوا را از طریق صدا و سیمای مرکز خوزستان، خبرگزاری‌های استانی و روابط عمومی استانداری اطلاع‌رسانی نمایند.

عوامل راهنمایی و رانندگی نیز موظف شدند از تردد کلیه وسایل نقلیه موتوری دارای پلاک شخصی، عمومی و دولتی فاقد برچسب معاینه فنی معتبر در سطح شهرها جلوگیری کرده و خودروهای متخلف را متوقف و اعمال قانون کنند.

کلیه واحدهای صنعتی و واحدهای نفتی در شهرهای مورد اشاره موظف شدند نسبت به کنترل و جلوگیری از تشدید آلودگی اقدام کنند.

شهرداری‌های استان نیز موظف شدند فعالیت‌های عمرانی همراه با آلودگی هوا نظیر خاکبرداری و خاکریزی در مناطق شهری را متوقف کرده و از طریق پایش مداوم از سوزاندن زباله، شاخ و برگ درختان، ضایعات و لاستیک‌های فرسوده جلوگیری نمایند و در صورت وقوع هرگونه آتش‌سوزی و انتشار دود، سریعاً نسبت به اطفا و خاموش کردن آن اقدام کنند.