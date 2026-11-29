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افزایش شمار جانباختگان انفجار گاز در کرمان
مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از افزایش آمار جان باختگان حادثه انفجار گاز در یک بنای متروکه در شهر کرمان به تعداد ۷ نفر خبر داد.
به گزارش تابناک، صادق امیری، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان یکشنبه شب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ساعت ۱۷: ۱۱ امروز حادثه انفجار گاز شهری در یک بنای متروکه در بلوار باستانی پاریزی شهر کرمان رخ داد که تا کنون ۷ نفر کشته و ۲ نفر مصدوم شده اند.
وی با بیان اینکه عملیات آواربرداری و امداد نجات دقایقی پیش به اتمام رسید؛ افزود: تعداد ۷ نفر شامل سه نفر آقا و ۴ نفر خانمی که در این بنای متروکه حضور داشتند در محل حادثه جان باختند و۲ نفر دیگر مجروح شدند که در بیمارستان باهنر کرمان بستری شده اند.
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