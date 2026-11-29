مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از افزایش آمار جان باختگان حادثه انفجار گاز در یک بنای متروکه در شهر کرمان به تعداد ۷ نفر خبر داد.

به گزارش تابناک، صادق امیری، مدیر روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی کرمان یکشنبه شب در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: ساعت ۱۷: ۱۱ امروز حادثه انفجار گاز شهری در یک بنای متروکه در بلوار باستانی پاریزی شهر کرمان رخ داد که تا کنون ۷ نفر کشته و ۲ نفر مصدوم شده اند.

وی با بیان اینکه عملیات آواربرداری و امداد نجات دقایقی پیش به اتمام رسید؛ افزود: تعداد ۷ نفر شامل سه نفر آقا و ۴ نفر خانمی که در این بنای متروکه حضور داشتند در محل حادثه جان باختند و۲ نفر دیگر مجروح شدند که در بیمارستان باهنر کرمان بستری شده اند.